O metodă nouă FACE RAVAGII în România! Dacă vedeți asta la mașina dumneavoastră, SUNAȚI URGENT LA POLIȚIE. Sunteți în MARE PERICOL!

Manevra "Biborteni" este numele pe care hotii din Romania au numit o metoda veche intalnita in special in America de Sud si Africa, in parcarile frecventate de turisti. De cel putin un an, aceasta metoda este folosita si in Romania, in parcarile de supermarket, parcari de hoteluri de pe litoral si langa parcuri. Numele vine de la faptul ca este folosita o sticla goala de apa.

Daca la tacticile vechi prin care hotii furau din masini se folosea inteparea unei anvelope, iar cand soferul isi dadea seama ca are pana oprea si cobora ca sa o faca, lasand bunurile nesupravegheata la interior, acum se foloseste ceva si mai simplu, scrie www.4tuning.ro. Cand nu este nimeni in masina, hotii introduc o sticla de 0.5 litri din plastic intre roata si aripa. Cand soferul se pune in miscare, sticla se roteste si incepe sa faca zgomot puternic, despre care soferul nu stie ce sa creada. Asa ca acesta opreste in cateva secunde, coboara din masina lasand de cele mai multe ori portiera deschisa, iar hotul care sta prin preajma sustrage poseta sau geanta victimei.