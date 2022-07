(P) Costurile închirierii unei mașini în Otopeni, mult mai mici decât beneficiile!

Dacă mergi cu avionul în București, vei ateriza pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni. A ajunge de la aeroport în centrul orașului este o misiune foarte ușoară, atunci când apelezi la servicii de inchirieri masini Otopeni. Deși aceste servicii implică un cost, investiția pe care o vei face se va dovedi a fi una foarte convenabilă. Iată cum arată raportul cost / beneficiu și de ce este unul rentabil pentru tine!

Închirieri mașini în Otopeni: beneficiile pe care ți le oferă și cât te costă

Într-un oraș atât de mare precum Bucureștiul, este foarte important să găsești modalitățile prin care să te poți deplasa rapid, în condiții de confort și siguranță. Un autoturism îți oferă toate aceste beneficii. Atunci când vii în Capitală fără mașina personală, poți să apelezi cu încredere la un autoturism închiriat. Mașinile pe care le poți utiliza, cu ajutorul celor mai bune servicii de închirieri mașini în Otopeni, îți garantează siguranță și confort.

Dacă apelezi la serviciile unei firme de top, ai certitudinea că autoturismul pe care îl închiriezi nu are o vechime mai mare de cinci ani. De asemenea, siguranța ta este protejată și prin intermediul faptului că mașina pe care o vei conduce are toate taxele plătite la zi și toate asigurările auto incluse, chiar și full CASCO. Astfel, în cazul în care ești implicat într-un incident în trafic, ai acoperire legală pentru a remedia situațiile neplăcute fără nicio problemă.

Un alt avantaj pe care ți-l oferă o mașină închiriată este reprezentată de disponibilitatea acesteia. Nu este necesar să aștepți prin aeroport plecarea către București, deoarece poți rezerva o mașină online sau prin intermediul call center-ului. Aceasta îți va fi livrată chiar la aeroport și, astfel, vei putea să fructifici la maximum tot timpul pe care îl ai de petrecut în Capitala României.

Diversitatea este o altă caracteristică a serviciilor de închirieri mașini în Otopeni. Ai posibilitatea de a opta pentru servicii de închiriere pe termen scurt, dar și pentru varianta pe termen lung. În plus, poți alege mașini din clasa economy (Dacia Logan, Ford Fiesta, Volkswagen Golf etc), clasa luxury (VW Touran, VW Passat, Audi A4, Mercedes Benz GLC Coupe etc), precum și variante SUV (Dacia Duster, BMW X5, VW Tiguan) sau microbuze 8+1, în cazul în care călătorești cu un grup mai mare de persoane.

Tipul mașinii și durata pentru care vrei să o închiriezi sunt factorii care influențează și costurile serviciilor. De pildă, dacă vrei să închiriezi un Ford Fiesta pentru o durată de 1-4 zile, vei plăti doar 32 de euro pe zi. Îmchirierea unei mașini de top, precum BMW X5, pentru o perioadă mai mare de 26 de zile te va costa doar 60 de euro pe zi. Raportat la beneficiile pe care ți le oferă aceste autoturisme, prețurile sunt foarte convenabile!

Profită de prețurile excelente și asigură-te că ai parte de o ședere confortabilă, sigură și productivă în Capitala României!

