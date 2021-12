(P) Echipajul CFMOTO Romania Racing Team a luat titlul în campionatul bulgar de Rally Raid

Maurizio Bordon, în calitate de deținător al clubulului Baja 555 Romania, a declarat:

„Am mizat pe o echipă total nouă, pe un SSV complet nou și cu multe necunoscute... Z10 a fost exemplar: a rezistat solicitării și stresului mecanic. Un SSV aspirat, stock, fara modificari, doar cu elemente ce țin de siguranță! Pilotul și copilotul s-au dovedit o echipă extraordinară, ROAD TO DAKAR IS OPEN!

Succesul nostru se datorează atât faptului că Z10 a ținut cu noi, cât și datorită strategiei și suportului din partea echipei CFMOTO, precum și a navigatorului nostru care a debutat la 13 ani în acest sport complex. Am parcurs în total peste 5800 km de probe speciale, în regim de rally fără probleme tehnice. Am reusit din 8 competitii (3 în Bulgaria, 5 în România), să urcam pe podium de fiecare dată! Avem patru locul 1 la SSV general, patru locul 2 la SSV general, cinci locul 1 la SSV aspirat. Am fost pe podium de fiecare data și la clasa General auto. Suntem pregătiți să trecem la nivelul următor - competiții internaționale mai dificile. 2022 we are READY TO RACE!!”

Campionatul 2021 a debutat la Velingrad Bulgaria, cu premiera națională Rally raid 2021. Provocările pentru CFMOTO Romania Racing Team au început chiar înainte de a concura pe traseu, fiind necesară mai întâi obținerea licenței de profesioniști. Nu a fost tocmai ușor, deoarece co-pilotul avea doar 13 ani (a împlinit 14 în timpul sezonului), cel mai tânăr licențiat la categoria Profy în Europa, după terminarea școlii de rally raid a clubului sportiv. Pentru că nimic nu se compară cu testarea în regim de concurs, echipajul tricolor a alternat etape din Bulgaria cu etape din România, uneori chiar la distanță de trei zile.

Legat de titlul câștigat în Bulgaria, Maurizio Bordon a adăugat că echipajul a depus eforturi considerabile pentru a ajunge pe podium: „o echipă dedicată a muncit nopți la rând să putem fi prezenți la toate evenimentele naționale și internaționale. Pentru mulți au fost rezultate neașteptate, pentru mine nu: experiența, devotamentul, strategia nu aveau cum să dea greș! Am mizat pe podium, și un locul 3 ar fi fost super pentru o echipă de începători nouă și totul plecând de la zero... Mulțumită eforturilor depuse în ultimele două competiții, au reușit un rezultat chiar mai bun: locul I în Bulgaria la SSV”. Titlul de campioni în Campionatul Național al Bulgariei a fost asigurat, după ce în rundele de la Varna și Samokov, cei doi au obținut un succes și un loc secund.

În cadrul Campionatulului Național de Rally Raid, echipajul format din Rudolf Hofmann și Rudolf Pavel Hofmann jr s-a clasat pe locul trei la Open, iar la SSV a încheiat pe poziția secundă. Următoarea provocare pe agenda echipei este raliul Dakar care va avea loc în ianuarie.

Rezultate la sfârșit de sezon 2021:

Campioni Bulgaria 2021

Vicecampioni Romania 2021

Locul 1 Campionatul Bulgariei, clasa SSV

Locul 2 General Auto.

Locul 2 Campionatul României, clasa SSV

Locul 3 General Auto

ATVRom si Authentic Spirit, sponsorii echipei, sunt mandri de performantele realizate de aceasta.