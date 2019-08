România este cea mai periculoasă ţară din Europa pentru biciclişti şi pietoni

România este cea mai nesigură ţară din Uniunea Europeană pentru pietoni şi biciclişti. Zilnic, cel puţin un pieton îşi pierde viaţa în trafic, iar la două zile moare un biciclist.

Sunt statistici care se menţin la aceleaşi cote de mai mulţi ani, indiferent de câte acţiuni de prevenţie ar face autorităţile şi de câte amenzi ar da poliţiştii.

În primele 6 luni ale acestui an - 70 de mii de pietoni au fost sancţionaţi pentru traversare neregulamentară.

Pe acest bulevard din Sectorul 3, traversarea neregulamentară pare a fi sport de cartier. O trecere de pietoni şi un pasaj subteran sunt amenajate la 50 de metri depărtare. Însă prea puţini le folosesc.

Pietonii indisciplinaţi provoacă cele mai multe accidente rutiere grave în toată ţara. Anul trecut au fost 1.428, soldate cu moartea a 391 de persoane și rănirea gravă a altor 1.050. O altă categorie vulnerabilă pe şosele o reprezintă bicicliştii.

În România, la fiecare două zile, un biciclist îşi pierde viaţa într-un accident rutier.

Este o statistică sumbră care ne plasează pe primul loc în Europa, într-un clasament al acestor nenorociri. De fiecare dată, în trafic, atât bicicliştii cât şi şoferii dau vina unii pe alţii atunci când se întâmplă un incident.

La 16 ani, Sergiu merge zilnic cu bicicleta. Şi are emoţii de fiecare dată când iese în traficul din Bucureşti. Mai ales că a fost lovit de o maşină.

Tânărul spune că "un şofer nu s-a uitat şi mi-a intrat în roata din spate şi am căzut peste altă maşină. M-am rănit că am dat cu capul de maşină şi nu am avut cască".

O greşeală pe care nu o va mai repeta. Din ziua accidentului, tânărul are întotdeauna casca de protecţie. Un accesoriu pe care mulţi îl ignoră.

Datele statistice arată că România este cea mai periculoasă ţara pentru biciclişti şi pietoni, potrivit Eurostat. Media deceselor este de 10 la un milion de locuitori, în timp ce media europeană este de 3,9. În lupta cu aceste cifre, poliţiştii au o singură armă - amenzile.

Cristian Andrieş, ofiţer specialist Direcţia Rutieră IGPR: În primele 6 luni ale acestui an au fost aplicate peste 70.000 de sancţiuni în ceea ce priveşte disciplina pietonală şi peste 30.000 sancţiuni în ceea ce priveşte indisciplina bicicliştilor

Celelalte cauze care duc la tragedii pe şosele sunt neacordarea de prioritate şi viteza excesivă. În fiecare zi, în România, cinci oameni mor în accidente rutiere.