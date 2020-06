Şoseaua Fabrica de Glucoză, redeschisă traficului după lucrări de modernizare/ Au fost amenajate câte două benzi pe fiecare sens şi piste de biciclete

Joi s-a deschis traficul rutier pe Şoseaua Fabrica de Glucoză, pe ambele sensuri de circulaţie, între Şoseaua Petricani şi Strada Barbu Văcărescu.

Primarul general, Gabriela Firea, a participat la inaugurarea şoselei Fabrica de Glucoză, a cărei modernizare a durat un an şi 8 luni.

"Promisiune onorată! Am modernizat una dintre cele mai importante străzi din Nordul Capitalei. De astăzi, pe Şoseaua Fabrica de Glucoză se circulă pe patru benzi, doua pentru fiecare sens de circulaţie, între Şoseaua Petricani şi strada Barbu Văcărescu. Această zonă intens circulată a pus ani de zile nervii şoferilor la grea încercare. Am găsit acest proiect, iniţiat acum peste 6 ani, blocat şi cu nişte costuri uriaşe. Am schimbat strategia şi am făcut economii importante la buget. Acum avem o legătură modernă cu Autostrada A3, cu acces facil într-o zonă în plină dezvoltare”, a afirmat Firea, citată într-un comunicat al Primăriei Capitalei.

Ea a menţionat că, în ultimele zile, au fost puse în funcţiune sistemul de semaforizare, sistemul de iluminat public modern şi economic, au fost montate separatoare de sensuri şi au fost realizate toate marcajele rutiere.