Tot ce trebuie să știi despre permisul de conducere dacă vrei să călătorești cu mașina în altă țară!

Un permis de conducere emis într-o țară din UE este recunoscut pe tot teritoriul UE!

Dacă vă mutați în altă țară din UE, în mod normal nu va trebui să vă preschimbați permisul. Puteți conduce în noua țară folosind permisul actual, dacă:

permisul este valabil

ați împlinit vârsta legală de la care puteți conduce un vehicul de categorie echivalentă

permisul nu este suspendat, restricționat sau revocat în țara care l-a emis.

Acceptarea în UE a documentelor oficiale!

Categoriile AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE sunt, de asemenea, recunoscute în alte țări din UE.

Verificați normele și excepțiile privind preschimbarea și reînnoirea permisului de conducere când vă mutați în altă țară din UE.

Format standard

Începând din 2013, toate permisele noi eliberate în UE respectă un model european standard – au forma unui „card bancar" din plastic cu fotografia titularului și cu elemente de securitate îmbunătățite.

Încă mai puteți folosi permisul emis anterior, dar acesta va fi înlocuit cu noul model în momentul în care îl reînnoiți (sau, cel târziu, până în 2033).

Dacă aveți un permis de conducere valabil pe viață, întrebați autoritățile naționale când trebuie să îl înlocuiți cu modelul nou.

În UE sunt peste 110 modele de permise de conducere valide.

Valabilitatea permisului de conducere în țările din UE

Când vă expiră permisul de conducere, trebuie să îl reînnoiți în țara în care aveți reședința obișnuită.

Este posibil ca noul permis de conducere să aibă o perioadă diferită de valabilitate și să se supună unor eventuale restricții/condiții aplicabile în noua țară.

10 ani: Belgia, Bulgaria, Croația, Estonia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria

15 ani: Austria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Polonia, Slovacia.

Permise provizorii de conducere

Permisele provizorii sau temporare, permisele internaționale (sau orice alte certificate eliberate în țara de origine) nu sunt reglementate la nivel european. Din acest motiv, este posibil să nu fie recunoscute în alte țări din UE.

Dacă aveți un permis de conducere provizoriu și vă mutați în altă țară din UE, contactați autoritatea națională competentă din țara în care vă mutați pentru a afla ce norme se aplică.

(sursa: infocons)