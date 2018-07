Unde iti poti amaneta masina pentru a obtine bani ?

Lipsa banilor ii determină pe multi să apeleze la ajutorul unei case de amanet pentru a își finanța nevoile financiare pe termen scurt. Vorbim de termen scurt pentru că un împrumut la o casa de amanet nu este indicat a se face pentru o perioada mai mare de timp, pentru că vor fi percepute dobânzi și comisioane destul de piperate.

Indiferent ca ne orientam catre Amanet Auto AGS sau catre orice altceva, ideea este ca împrumutul la casa de amanet sa fie făcut pentru o perioada scurta de timp, acesta putând fi considerat un fel de ajutor de moment pana ce vei reuși să îți revii cat de cât din punct de vedere financiar. Dacă te vei întinde pe o perioada foarte lunga de timp vei fi nevoit să plătești comisioane și dobânzi de penalitate extrem de mari, riscând astfel sa pierzi produsul pe care l-ai amanetat. De altfel, casa de amanet iti va spune inca de la inceput care sunt riscurile la care te expui daca nu respecti contractul incheiat intre parti.

Chiar daca, atunci când se vorbește de case de amanet, publicul se gândește automat la bijuterii și metale prețioase, in ultima vreme, datorita avântului tehnologic, oamenii pot amaneta diverse gadgeturi. Ca vorbim de telefoane inteligente, de tablete, laptopuri sau televizoare smart, toate pot fi amanetate in schimbul unei sume de bani cu ajutorul careia cleintul sa isi rezolve problemele financiare pe care le are. De asemenea, in schimbul amanetarii autoturismului personal, se pot obtine sume de bani de la casa de amanet, sume ce pot fi folosite pentru acoperirea nevoilor urgente ale clientului.

Chiar daca aurul si argintul rămân la fel de importante in acest proces, oameni trebuie să știe că pot obține bani și în schimbul amanetării obiectelor electronice sau electrocasnice. Traim intr-o perioada in care oferta de consum este extrem de generoasa iar casele de amanet s-au adaptat timpurilor pe care le traim.

Reamintim ca, in afara de electronice si electrocasnice, se pot amaneta și autoturisme pentru a obtine bani de la casa de amanet. A obtine un împrumut de la o casa de amanet poate fi extrem de simplu in zille noastre. In acest sens, cei care doresc sa amaneteze autoturisme sunt nevoiți a cunoaste cateva detalii despre ceea ce presupune un astfel de schimb. In primul rand, cel care amaneteaza un autoturism trebuie să știe că acesta va fi evaluat de specialiștii casei de amanet care vor stabili care este valoarea de piață a acestuia. Numai aceasta valoare va fi luata in seama in momentul in care se ajunge la semnarea unui contract intre parti.

Puteți merge la casa de amanet având alte așteptări și gandindu-va că mașina valorează mult mai mult, dar s-ar putea ca evaluarea de la fata locului sa va mai domolească din entuziasm. In cadrul procesului personal de evaluare, ati putea fi subiectiv privitor la valoarea de piață a autoturismului, așa că trebuie să vă trasați așteptări realiste in ceea ce privește suma pe care o puteți obține de la casa de amanet in schimbul mașini.

Pe de altă parte, odata amanetata mașina, aceasta va fi ținută în siguranță de casa de amanet până ce veți returna banii împrumutați. Evident, un asemenea schimb nu se poate face in absența unui contract între părți în care sa fie stipulate toate condițiile ce însoțesc acest parteneriat. Sa nu vă gândiți in niciun caz sa amanetati o mașină furată pentru că seria de șasiu a acesteia va fi verificată in sistemul integrat național și, dacă se va constata că nu sunteți proprietarul autoturismului, este posibil sa vă alegeți cu dosar penal după ce va fi anunțată poliția.