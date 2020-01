Vinieta pentru Bucureşti este în vigoare! Primăria îi verifică deja pe şoferi

Maşinile care traversează centrul capitalei sunt detectate automat de camerele de supraveghere stradale. Numerele de înmatriculare sunt stocate şi introduse într-o bază de date. Este noul sistem prin care şoferii cu maşini poluante pot fi identificaţi şi amendaţi.

Acest subsistem transmite unui soft centralizator pentru a verifica dacă acest număr are vinietă plătită, dacă are normă de poluare sub normele corespunzătoare.

Maşinile cu norme de poluare Non Euro, Euro 1 şi Euro 2 nu mai au voie, de la 1 ianuarie, să treacă prin centrul capitalei. Dacă sunt prinşi, şoferii riscă amenzi între 1.500 şi 2.000 de lei. Însă abia de la 1 martie. Au un răgaz de trei luni să se obişnuiască cu noile reguli.

Nici cei care locuiesc în centru şi au maşini vechi nu le vor putea mişca din loc. Primăria ia în calcul acordarea unor vouchere pentru schimbarea autoturismului. Va fi valabil însă doar pentru cei care au o singură maşină