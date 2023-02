Bruce Willis a fost diagnosticat cu demență. Care a fost mesajul emoționant transmis de apropiați: „Este dureros”

Bruce Willis, în vârstă de 67 de ani, a fost diagnosticat, în primăvara anului 2022, cu afazie, o boală neurodegenerativă care provoacă probleme ale vorbirii, potrivit BBC. Între timp, boala s-a agravat, iar actorul a primit un diagnostic precis.

Actorul american Bruce Willis suferă de demență frontotemporală

Potrivit mesajului publicat pe rețelele sociale, familia celebrului actor a transmis că Bruce Willis suferă de demență frontotemporală, adăugând că este „o ușurare să avem, într-un final, un diagnostic clar”.

Același mesaj a fost semnat de soția sa, Emma Heming, cele două fiice și de fosta soție, Demi Moore, alături de cele trei fiice pe care le are cu ea, care au publicat postarea pe conturile sale de Instagram.

De asemenea, familia lui Willis a mai transmis că speră ca rolul jucat de mass-media să contribuie la o mai bună recunoaștere a acestei boli, dar și la eforturi pentru tratarea ei:

„Bruce și-a folosit mereu vocea pentru a-i ajuta pe alții și pentru a ajuta la conștientizarea unor probleme importante, și în public dar și în privat. Știm în inimile noastre că dacă ar putea astăzi să o facă, ar încerca să aducă această boală debilitantă în atenția lumii și ar încerca să creeze o conexiune cu cei care se confruntă cu ea.”, potrivit Digi24.

Demența frontotemporală este o formă mai rară a bolii, care declanșează probleme de comportament și vorbire. Printre simptome se numără și dificultăți de mișcare, pierderea controlului funcțiilor fiziologice de urinare sau defecare și slăbiciune musculară.

Bruce Willis este cunoscut pentru rolurile sale în filmele de acțiune

Bruce Willis a devenit cunoscut pentru rolurile memorabile în filmele de acțiune, cel mai celebru fiind cel din seria de filme „Die Hard”, în care l-a interpretat pe John McClane, începând din 1988 și până în 2013, potrivit sursei citate mai sus.

Cariera lui Bruce Willis a cunoscut o ascensiune datorită rolului principal din serialul „Moonlighting”, produs de postul ABC şi în care a jucat alături de Cybill Shepherd.

Printre celelalte producţii de succes din filmografia starului hollywoodian se află pelicule precum „The Last Boy Scout” (1991), „Pulp Fiction” (1994), „12 Monkeys” (1995), „Last Man Standing” (1996), „The Fifth Element" (1997), „Armageddon” (1998), „The Sixth Sense” (1999), „Hart's War” (2002), „Tears of the Sun” (2003), „Hostage” (2005), „Lucky Number Slevin” (2006), „Surrogates” (2009), „Moonrise Kingdom” (2012), „Rock the Kasbah” (2015) şi „Motherless Brooklyn” (2019).

Bruce Willis a fost nominalizat de cinci ori la Globul de Aur, câştigând un premiu pentru rolul din serialul „Moonlighting”, şi de trei ori la premiile Primetime Emmy, obţinând două trofee pentru rolurile din „Moonlighting" şi „Friends”, potrivit sursei menționate mai sus.

În plus, actorul american a fost recompensat şi cu o stea pe Hollywood Walk of Fame în anul 2006.

