Bruce Willis, primele imagini după diagnosticul care i-a încheiat cariera. Ies la iveală noi detalii despre starea lui de sănătate

Soția lui Bruce Willis a uimit pe toată lumea când a anunțat că celebrul actor se retrage din lumina reflectoarelor, pentru ca a fost diagnosticat cu afazie, o boală degenerativă care îi afectează abilitățile cognitive.

Deși Emma Heming Willis nu a oferit mai multe detalii, se pare că îndrăgitul actor se simte bine și își petrece majoritatea timpului alături de familie. Recent, el s-a bucurat și de prima plimbare în aer liber după tristul anunț.

Într-un clip postat de partenera lui pe Instagram, actorul în vârstă de 67 de ani poate fi văzut plimbându-se printr-o zonă împădurită, într-o zi însorită de primăvară. Iar fundalul sonor este asigurat de piesa „Honky Tonk Women”, de la Rolling Stones.

Soția actorului a fost generoasă cu fanii acestuia și a distribuit și câteva imagini, cu descrierea „Mama și tata în habitatul lor natural”. Ambii au ales ținute comode și s-au bucurat de spectacolul naturii, într-o zi de aprilie.

În timp ce Bruce Willis a purtat o vestă portocalie, peste un plover verde cu blugi și bocanci gri, soția lui a ales o bluză violet și blugi, accesorizate cu o jachetă închisă la culoare și încălțări maro.

Adorabilele fotografii au fost făcute chiar de Mabel Ray, una dintre cele două fiice ale cuplului, în vârstă de 10 ani. Ei o mai au împreună și pe Evely, de doar șapte ani.

Vestea că actorul din „Die Hard” are probleme de sănătate i-a luat prin surprindere pe toți fanii acestuia, care acum se întreabă cum se simte și cum face față situației. Surse din anturajul lui susțin că familia îi este aproape și încearcă să îl implice în activități care să-l bine dispună și să-l relaxeze.

În prezent, potrivit unei surse citată de People, „toți se concentrează pe momentele frumoase pe care le pot petrece cu el”, iar „Emma este extrem de recunoscătoare pentru cele două fiice ale lor”.

De asemenea, un alt apropiat al lui Bruce Willis a declarat că familia „a făcut tot ce este posibil” pentru a-l ajuta și că „gravitează în jurul lui pentru a-l ajuta să facă fața la ceea ce urmează”.

Cei de la People au stat de vorbă și cu un prieten de-al Emmei care a mărturisit ca soția actorului este șocată și face tot ce poate pentru a-l ajuta.

„Fetele sunt încă mici. Emma trebuie să fie tare pentru ele. Lucrează cu mai mulți specialiști în sănătate pentru a-și ajuta soțul și a aranjat că acesta să fie consultat de cei mai buni medici. A adus un asistent acasă pentru a se asigura că Bruce este în siguranță, dar Emma are și ea grijă de el”, a spus acesta.

„Pentru că Bruce este mai în vârstă decât Emma, au știut mereu că starea lui de sănătate s-ar putea înrăutăți mai repede decât a ei. Cu toate acestea, diagnosticul a fost unul șocant pentru ea”, a mai adăugat el.

Săptămâna trecută, familia lui Bruce Willis, și anume soția lui Emma, fosta soșie Demi Moore și cele cinci fiice ale actorului, Rummer (33 de ani), Scout (30 de ani), Tallulah (28 de ani), Mabel Ray și Evelyn au semnat un comunicat comun în care au anunțat că vedeta are probleme de sănătate.

