Grija pentru mediu se transformă în legi, la Observator, Antena 1

Este rezultatul a opt luni de investigații și zeci de reportaje! Vocile a milioane de români revoltați s-au făcut auzite şi lucrurile nu se opresc aici.

Bianca Iacob, reporter Observator: „Hotărârea de Guvern este rezultatul muncii unei echipe întregi”

„Hotărârea de Guvern este rezultatul muncii unei echipe întregi, oameni care au investigat mizeria ascunsă sub preșul României în acest demers jurnalistic, timp de aproape un an. Hotărarea de Guvern este un semn că Guvernul a înțeles gravitatea. Am găsit sprijin la Ministerul Mediului pentru a începe curățirea României chiar cu granițele. Actul normativ era în lucru de câteva luni, de când Observator a cerut ca legislația să fie modificată. Doar că am traversat o criză politică și abia acum a fost adoptat.

Dar, repet, este doar începutul. Pentru că avem nevoie de un cod de mediu puternic, schimbări care să elimine sintagma - România, groapa de gunoi a... tuturor. Și sunt sigură că schimbările vor veni treptat”, a spus Bianca Iacob, reporter Observator.

„S-au stabilit instituțiile care vor fi abilitate să facă aceste controale a deșeurilor care se transportau din alte țări, se aduceau în România. Cea mai importantă instituție alături de Poliția de frontieră o să fie Garda de Mediu și am extins posibilitățile de control și asupra bunurilor second hand, acolo unde se constată că acele bunuri de fapt sunt declarate în mod fals ca fiind second hand și sunt de fapt deșeuri”.

„(...) Este nevoie de asemenea campanii, este nevoie de documentarea acestor fenomene, este nevoie de conştientizarea riscului la care se expune societatea, aerul, pământul, apa”, a declarat Tánczos Barna, ministrul Mediului.

Campania „După noi, gunoiul” cu Bianca Iacob este prima care a abordat sistematic toate fațetele problemelor de mediu din România. Până când nu vor exista legi clare, iar legislaţia nu va fi schimbată, problema deșeurilor va avea mereu prioritate în agenda Observator. Despre oameni. Știrile așa cum trebuie să fie

