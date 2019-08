Cătălin Bordea s-a căsătorit în secret! Primele imagini de la nunta comediantului!

Cătălin Bordea, cunoscut pentru talentul său de comediant, a făcut în secret nunta cu frumoasa lui soție, Livia! În această dimineață, Bordea, a postat în online fotografii de la fastuosa ceremonie însoțite de un mesaj emoționant!

Cei au decis să facă cel mai important pas în relația lor și s-au prezentat în fața altarului! Iubirea lor este mare și Cătătlin Bordea nu ratează nicio ocazie atunci când vine vorba de soția lui, să o laude și să spună tuturor: "este o femeie fantastică!"

"Mulțumim din tot suflet celor care au fost alături de noi și care au făcut parte din visul nostru. Aceasta nunta nu a fost împărțită între prieteni și rude ci toți ne sunteți Familie. Minunea a fost imortalizata de @rauljichici și @catalinjichici", a scris proaspătul mire pe pagina sa de facebook!

Cei doi își vor petrece luna de miere în Portugalia unde se vor relaxa gândindu-se la viitor! Cu câteva săptămâni înainte de nuntă, Bordea declara într-un interviu oferit Antenei Stars că minunata lui soție, Livia, se ocupă de absolut toate pregătirile, încât nu mai doarme noaptea!

“Nevastă-mea de şapte luni nu doarme pentru că ea plănuieşte totul! Şi apoi când pleacă în oraş stă patru ore şi când vine o întreb: -ce-ai făcut patru ore?-. Îmi răspunde: -am stabilit furculiţele-. Ea chiar plănuieşte şi am tot respectul pentru această femeie fantastică! Are nişte idei dubioase la un moment dat. Am o relaţie extraordinară cu socrii. Mă iubesc ca pe ochii din cap, iar pentru mine sunt părinţii mei! O să avem 80 de invitaţi maximum. Naşii sunt prieteni foarte buni, care stau în Canada. Capatos este fratele meu mai mare, el m-a trimis în viaţă! Nu va fi o nuntă chiar tradiţională. O va duce tatăl ei la Altar. Rochia este foarte simplă, nu este tip sirenă, are două sau trei rochiţe, dar foarte simple. În luna de miere plecăm în Portugalia”.

Cei doi și-au unit destinele în fața altarului și și-au declarat iubire și sprijin veșnice!

După cum se poate observa într-una din forografii, Borde îi pupă mâna lui Micutzu (Cosmin Nedelcu), gest care se face față de naș, motiv pentru care am dedus că Micutzu și iubita lui, Dumitrița sunt părinții spirituali a celor doi proaspăt căsătoriți!

Mai mult, Micutzu a postat în urmă cu trei zile în dreptul unei fotografii reprezentative: ”Am înconjurat masa. A treia oară. #Catalin&Livia💚🔂”