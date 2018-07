Ce rochie de banchet sa alegi pentru balul bobocilor ?

Chiar daca sunt in vacanta de vara, suntem siguri ca elevii care asteapta sa paseasca in primul an de liceu sau facultate sunt extrem de emotionati, gandindu-se de pe acum la acest moment extrem de important din viata lor. Dincolo de emotiile inerente unui asemenea moment, orice inceput este si prilejul pentru petreceri si chefuit.

Daca este sa ne referim la partea feminina , nu ne indoim ca fetele deja se gandesc la rochii de banchet pe care sa le poarte cu ocazia diverselor evenimente care insotesc orice inceput de an scolar, mai ales cand vine vorba de boboci, asa cum li se spune celor care intra in primul an de liceu sau de facultate. Sigur, o fata poate purta si rochia de la banchetul care a marcat sfarsitul ciclului gimnazial, dar oare va alege cineva aceasta solutie? Va alege cineva sa fie vazuta tot in rochia cu care a dansat la banchetul de final de an? Dupa cum cunoastem noi tanara generatie, cu siguranta aceasta varianta nici nu va fi luata in calcul.

Toamna este momentul cand elevii se pregatesc de cursuri, dar, totodata, este si momentul in care institutiile de invatamant organizeaza asa-numitele baluri ale bobocilor, petreceri de bun venit pentru cei aflati la inceput de drum in unitatile de invatamant liceal sau universitar. In cadrul acestor baluri, dincolo de chef si bunavoie, se organizeaza concursuri de miss, astfel ca fetele se gandesc de pe acum care ar fi toaleta indicata pentru a da pe spate juriul care va nota prestatia lor, atat din punct de vedere vestimentar, cat si artistic. Cine nu isi doreste sa devina vedeta printre colegii cei noi si sa eclipseze audienta doar prin prezenta?

Fiind un moment atat de important pentru oricare dintre tinerele care pasesc pentru prima data intr-un liceu sau o facultate, credem ca e important ca acestea sa aleaga o tinuta care sa le scoata in evidenta calitatile fizice. Pana la urma, imaginea este cea care conteaza iar prima impresie poate fi de cele mai multe ori decisiva in stabilirea de relatii cu cei din jur. Un asemenea moment important trebuie sarbatorit pe masura, astfel ca o rochie de bal pe comanda ar fi cea mai importanta alegere. In cadrul Croitoriei Picasso gasesti cei mai buni profesionisti din domeniu, gata oricand sa creeze pentru tine cele mai extravagante tinute.

Evident, poti alege sa cumperi o rochie gata facuta din magazinele de specialitate, dar, totusi, un designer parca ar fi mai indicat in asemenea situatii. Acesta stie cum sa iti scoata in evidenta calitatile native cu ajutorul creatiei sale. Un designer iti va personaliza tinuta, cautand sa iti ofere o distinctie speciala care sa te faca remarcata serii. Un designer priceput stie cum sa atenueze punctele slabe si cum sa scoata in evidenta punctele tari ale aspectului tau fizic, facand asta doar imbracandu-te cu ceea ce el crede ca ti se potriveste cel mai bine.

Fiind nevoita sa vii la mai multe probe ale tinutei, vei reusi sa dezvolti o relatie apropiata cu designerul si, astfel, pasiunea lui pentru acest domeniu se va regasi in totalitate in tinuta creata pentru tine. Dezvoltand o relatie de apropiere cu designerul, acesta va cauta sa nu te dezamageasca si sa iti creeze ceva cu adevarat unic. Stilul sau va fi observat cu siguranta inca de la primele probe ale rochiei, astfel ca vei putea sa incerci a te plia pe asteptarile si cerintele creatorului. Putand proba tinuta pe care ti-o doresti, iti creezi din start un avantaj, avand in vedere ca te vei simti in largul tau in momentul evenimentului.