Cod roșu de caniculă. Vor fi 50 de grade la soare! Anunțul ANM de ultimă oră

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au amis două avertizări cod roșu de caniculă. Timp de 48 de ore, țara noastră va trece printr-un „val de foc”, cu temperaturi ce ajung și la 50 de grade Celsius. Iată recomandările specialiștilor.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY