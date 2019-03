CRBL, Dani Oțil, Lidia Buble, Andrei Ștefănescu, Gelu Voicu și Marian Drăgulescu s-au ascuns în spatele măștilor, la “Scena misterelor”

CRBL, Dani Oțil, Lidia Buble, Andrei Ștefănescu, Gelu Voicu și Marian Drăgulescu sunt celebritățile care s-au ascuns în spatele măștilor joi seara, în cea de-a doua ediție a show-ului “Scena misterelor”, prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Alături de el, în postura de co-prezentator s-a aflat cunoscutul actor de comedie Romică Țociu.

Și de data aceasta, zece vedete, împărțite în două tabere, a Galacticilor și a Starurilor, au avut misiunea să ghicească cine se ascunde în spatele măștilor realizate de echipa de make-up special coordonată de Andreea Rădulescu. Pe de o parte s-au aflat Dorian Popa, Andrei Duban, Rona Hartner, Alina Eremia și Tavi Colen, iar de cealaltă parte, Pepe, Diana Munteanu, Cosmin Seleși, Gina Pistol și Ștefan Stan. Iar disputele lor au fost deopotrivă aprige și... amuzante.

Dani Oțil a fost imposibil de ghicit sub masca Străjerul Copac, într-un decor desprins din filmul “Maleficent”. ”Asta cu copacul a fost apogeul ascunderii omului în spatele măștii”, spune Dorian Popa. Ca să câștige o serie de indicii care să le ajute la demascare, Diana Munteanu și Alina Eremia au acceptat să intre aproape în totalitate în câte un balon gigantic, de unde să răspundă la cât mai multe întrebări de cultură generală. Iar indiciile câștigate de Alina au ajutat într-adevăr echipa ei să ghicească cine e... Copacul.

Gelu Voicu, care l-a întruchipat pe Don Quijote, a fost recunoscut atât de Galacticii din echipa lui Pepe, cât și de Starurile din echipa lui Dorian, după ce interpretul de muzică populară s-a dat de gol, după gesturi. “Masca ținea mâna la brâu ca Gelu Voicu”, au spus ei. Masca a fost motiv de dispută între cele două tabere, ambele revendicându-și întâietatea în recunoașterea personajului.

CRBL, care s-a aflat în spatele lui Aquaman, celebrul supererou, și-a făcut apariția într-un decor din Lumea Mărilor, și a fost recunoscut de colegii din ambele tabere. Nimeni însă nu a bănuit că în rolul personajului Lady Gaga s-a aflat interpretul Andrei Ștefănescu. “Cum vrei să recunoaștem cine e în spatele măștii, când tu ornezi omul ăla de nu știe nici el, când se uită în oglindă, cine este?”, e de părere Dorian Popa.

Într-un “tablou” de Epoca de Piatră și-a făcut apariția Omul din Neanderthal, personaj sub care s-a ascuns Marian Drăgulescu. Iar în urma demonstrației susținute de acesta, ambele tabere au ghicit că este vorba despre celebrul gimnast. Lidia Buble a urcat pe “Scena misterelor” într-un costum de astronaut, iar personajul său a fost, de asemenea, imposibil de recunoscut. “N-aveai cum să ghicești așa ceva! Era imposibil”, e de părere Gina Pistol. Indiciile câștigate de Dorian Popa, în urma amuzantului joc intitulat “Rochia deșirată”, le-a ajutat însă pe Staruri să ghicească cine e masca.

Invitații speciali ai serii au fost Mirabela Dauer, actorii Emil Mitrache, alias Americanu’, și Sorin Tofan, dar și acrobatul Alexander Jr. Cu demonstrația sa, tânărul acrobat a impresionat-o atât de tare pe Diana Munteanu, că aceasta a căzut din picioare. “Pur și simplu mi s-au tăiat picioarele. Am căzut la propriu, ca trăsnită”, spune aceasta.

La finalul ediției, Starurile au fost declarate câștigătoarele serii, iar premiul lor în valoare de 1000 de euro a fost donat unei cauze umanitare.

Care sunt următoarele celebrități care vor intra în jocul măștilor, telespectatorii Antenei 1 vor descoperi joia viitoare, de la ora 20.00, într-o nouă ediție a show-ului prezentat de Dan Negru, alături de Romică Țociu.