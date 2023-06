Insula din Grecia se numără printre locurile de vacanță preferate de bogații lumi. Prin urmare, și prețurile se ridică la standardele celor care vizitează stațiunea. Iată cum a fost mințit și înșelat un turist în cunoscuta zonă Platys Gialos!

Cum a fost ademenit și înșelat un turist de către un chelner în Mykonos. A primit o notă de plată care l-a lăsat fără cuvinte | GettyImages

Mykonos este, cu siguranță, una dintre cele mai luxoase și renumite destinații de vacanță din întreaga Europă, iar potrivit turiștilor care vizitează zona, prețurile nu sunt pentru buzunarul oricui.

Iar unii angajați umflă și mai tare prețurile sau apelează la diverse metode de înșelăciune. Iată la ce să fim atenți!

Cum a încercat un chelner să înșele un turist venit în vacanță cu familia în Mykonos

Turistul cu pricina a povestit pe rețelele de socializare cum el și familia lui au fost opriți de un chelner în timp ce își căutau un loc pe plajă, potrivit Spynews și Observator.

Angajatul extrem de binevoitor le-a oferit imediat acestora mai multe șezlonguri, însă cu condiția de a cumpăra și două băuturi de la barul hotelului.

Pentru că la prima vedere nu părea nimic suspect, bărbatul a acceptat oferta. Ulterior, chelnerul a revenit, insistând să plaseze și o comandă. Atunci, turiștii ar fi întrebat și de prețuri, însă au fost asigurați că preparate sunt extrem de ieftine:

„În acest timp, ne-a forțat să comandăm milkshake-uri pentru copiii noștri. Pentru că am stat acolo aproximativ o oră, ne-am gândit că la fel de bine am putea să comandăm niște mâncare, el recomandându-ne niște calamari la preţul de 19 euro. Mi-a spus că vine cu o salată și pâine pentru care am întrebat din nou dacă este o taxă separată, iar el a spus <<Nu>>.”, a declarat turistul, citat de cele două surse menționate mai sus.

De ce surpriză a avut parte turistul când a primit nota de plată

Însă, adevărata surpriză a avut loc abia atunci când a sosit bonul fiscal. Acesta a dezvăluit suma uluitoare de 376 de euro.

„Când ne-a venit nota, am fost îngrozit, deoarece calamarii costau 148 euro, milkshake-urile pe care nu le-am dorit niciodată, dar am fost forțați să le comandăm pentru copiii noștri, au fost 38 euro fiecare, iar salata și pâinea despre care ni s-a spus că sunt gratuite erau 28 și, respectiv, 14.50 euro.”, a mai precizat turistul, potrivit surselor citate mai sus.

În plus, după ce și-ar fi exprimat dezamăgirea față de prețurile ridicate, dar și de faptul că a fost înșelat, clientul susține că a fost tratat cu ostilitate. Unul dintre casieri ar fi rupt partea de sus a chitanței, care includea detalii despre tranzacție.

Se pare că restaurantul se află în același loc cu o altă locaţie, DK Oyster Bar, cunoscută pentru înșelătorii, dar și pentru recenziile negative din partea clienţilor furioși care susțin că au fost minţiţi pe faţă, potrivit The Sun.