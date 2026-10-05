Curentul ajunge de peste 8 ori mai scump în doar 5 ore. De ce se întâmplă asta și care este soluția șefului ANRE

Prețul energiei electrice poate crește de peste opt ori în doar cinci ore. Șeful ANRE explică de ce se întâmplă acest lucru și care este soluția.

De ce ajunge curentul de peste 8 ori mai scump seara | Profimedia

Prețul energiei electrice poate varia spectaculos în România chiar în decursul aceleiași zile. George Niculescu, președintele ANRE, a explicat cum este posibil ca energia să coste aproximativ 51 de euro/MWh la prânz și să ajungă, doar cinci ore mai târziu, la circa 435 de euro/MWh. Oficialul spune și care ar putea fi una dintre soluțiile pentru reducerea acestor diferențe.

De ce ajunge curentul de peste 8 ori mai scump seara

Explicația are legătură cu raportul dintre cantitatea de energie produsă și consumul din anumite momente ale zilei. În timpul prânzului, producția de energie solară este foarte mare. Luni, la ora 14:00, producția totală de energie electrică a României era de 4.670 MW, iar fotovoltaicele aveau o pondere de 62,7%, potrivit datelor citate de www.news.ro. Cantitatea mare de energie disponibilă în piață contribuie la scăderea prețului. Situația se schimbă însă odată cu apropierea serii.

Producția fotovoltaică scade puternic, în timp ce cererea de energie rămâne ridicată: „Atunci când producția este abundentă, iar energia disponibilă depășește cererea, prețul scade. Când producția solară se reduce, iar consumul rămâne ridicat, prețul crește”, a explicat George Niculescu, președintele ANRE, conform www.news.ro.

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Diferența uriașă de preț arată, potrivit oficialului, că România nu mai trebuie să se concentreze doar asupra construirii unor noi capacități de producție, ci și asupra momentului în care energia produsă poate fi efectiv utilizată.

Care este soluția propusă de șeful ANRE

Una dintre soluțiile esențiale este stocarea energiei. Mai exact, surplusul produs în timpul zilei, când energia solară este abundentă și prețurile sunt mici, ar putea fi păstrat în baterii și folosit seara, atunci când producția fotovoltaică scade, iar cererea rămâne ridicată: „Aici stocarea este esențială.

Energia disponibilă și ieftină în orele de prânz poate fi păstrată și utilizată câteva ore mai târziu, atunci când sistemul are nevoie de ea și când prețurile cresc”, a declarat George Niculescu, potrivit www.news.ro. România a făcut deja pași în această direcție. La 1 septembrie, capacitatea totală a instalațiilor de stocare din Sistemul Energetic Național ajunsese la 2.310 MWh, în creștere de la 1.974,7 MWh la începutul lunii august, conform datelor Transelectrica citate de www.news.ro.

ANRE a adoptat anterior și măsuri pentru încurajarea investițiilor în stocare, inclusiv eliminarea dublării tarifelor de rețea pentru energia înmagazinată și ulterior reintrodusă în rețea, conform www.anre.ro. „România are nevoie de producție nouă. Are nevoie de baterii. Și are nevoie de rețele capabile să le integreze pe amândouă”, a transmis președintele ANRE, conform www.news.ro.

Înseamnă că și factura consumatorului este de 8 ori mai mare seara?

Nu. Diferența se referă la prețul energiei tranzacționate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), nu la faptul că prețul final din factura unui consumator casnic crește automat de peste opt ori între ora 14:00 și ora 19:00. Prețul final achitat de consumatori include și alte componente și depinde de contractul și oferta de furnizare.

Exemplul prezentat de șeful ANRE arată, în primul rând, dezechilibrul care poate apărea în piață între orele în care România produce multă energie solară și cele în care această producție scade. Pentru George Niculescu, provocarea următorilor ani este, astfel, nu doar ca România să producă mai multă energie, ci să poată păstra energia ieftină și să o folosească exact atunci când este nevoie de ea.

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