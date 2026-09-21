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O familie de români a spus cum trăiește într-o casă off-grid. Cum se descurcă în locuința ce nu este racordată la curent

O familie de români a dezvăluit cum arată viața într-o casă off-grid, adică neconectată la rețeaua publică de curent. Descoperă cum arată viața lor și cum se descurcă, zi de zi.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 20:54 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 21:56
Descoperă ce a dezvăluit femeia care trăiește alături de familie într-o casă neracordată la rețeaua electrică | sursa foto: Profimedia
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În ultimii ani, tot mai multe familii de la oraș aleg să renunțe la confortul urban și să se refugieze mai aproape de natură. Este și cazul unor români care au dezvăluit de curând cum trăiește într-o casă off-grid, adică într-o locuință ce nu este conectată la rețeaua publică de curent. Descoperă în rândurile de mai jos cum arată viața lor și cum se descurcă zi de zi, în ciuda faptului că au un copil de vârstă mică. Povestea lor a uimit numeroși internauți.

O familie de români a spus cum trăiește într-o casă off-grid. Cum se descurcă în locuința ce nu este racordată la curent

Mirabela Vladuti este românca plină de curaj care a ales să experimenteze alături de soțul șid e fiul ei cum arată viața într-o casă off-grid, adică neconectată la rețeaua publică de curent. Oricât de greu ar părea de crezut, cei trei par să se descurce de minune.

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Femeia a dezvăluit faptul că nu duce lipsă de confort și că, din multe puncte de vedere, viața off-grid seamănă cu cea de la bloc, căci nu duce lipsă mai de nimic. Doamna cu pricina s-a filmat în timp ce gătește la aragaz sau muncește la laptop și a explicat cum își gestionează viața de zi cu zi. Atunci când soarele e puternic, casa off-grid dispune de energie din plin datorită panourilor solare. Atunci când este înnorat, resursele se gestionează cu atenție. În casă, românca are frigider, aragaz și tot ceea ce îi trebuie pentru o viață liniștită alături de familie sa.

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„Ne-am mutat într-o casă off-grid. Și poate că cel mai interesant lucru pentru mine nu este cum o vom decora, ci cum o vom face să funcționeze pentru noi. Pentru că într-o casă off-grid, sistemele devin și mai importante. Ce consumăm. Când consumăm. Cum planificăm mesele. Cum organizăm cumpărăturile. Cum folosim electrocasnicele. Unde stă fiecare lucru. Ce facem când lucrurile nu merg conform planului. Așa că încep o nouă serie aici: Construiesc o casă care funcționează. Vă arăt tot procesul — inclusiv ce funcționează, ce nu funcționează și ce sisteme trebuie să ajustez pe parcurs. Pentru că, până la urmă, nu vreau doar o casă frumoasă. Vreau o casă care ne face viața mai ușoară. Și sunt foarte curioasă ce va ieși. 🤍 Ce ai vrea să vezi prima dată din culisele unei case off-grid: organizarea, rutinele, sistemele pentru casă sau partea de energie?”, a povestit Mirabela Vladuti.

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Nu puțini au fost internauții care au urmărit cu interes cazul pe pagina de TikTok a femeii.

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