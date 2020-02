De ultimă oră! Apel disperat pe Facebook al unui român din Canada: "Tata s-a pierdut pe aeroportul Otopeni!"

"Update. Azi dimineata au fost gasite bagajul si borseta cu acte in zona autogara Militari, langa parcul Pacii, iar aseara a fost vazut in tramvaiul 27 in Salajean ! Acum nu mai poate fi identificat decat dupa poze.

A doua si a treia poza sunt la aeroportul din Montreal, cand a plecat spre Bucuresti!

Va rog sa dati share. Tatal meu s-a pierdut. Se numeste Iordaconiu Florian , are inceput de Alzheimer si nu poate vorbi ca urmare a unui AVC . Prietenul meu l-a ratat la Aeroportul Otopeni si a fost vazut pe camere ca a iesit din aeroport la 14:05! Are acte cu el, pasaport, CI . Este imbracat exact ca in poza 2! Multumesc!!!

Puteti suna la Mihai Dragne 0723 291 029 sau la 112."