5 sfaturi pentru cei care vor să își deschidă o afacere

Dacă vrei să îți deschizi o afacere anul acesta și vrei să ai succes trebuie să ții cont de câteva sfaturi care te vor ajuta să crești afacerea și să ai succes.

Perfecțiunea este un vis

Atunci când pornești o afacere de la zero, este normal să vrei ca totul să decurgă foarte lin. Dacă vrei să ai succes, trebuie să lași la o parte tendințele perfecționiste. Chiar dacă crezi că acest lucru este în beneficiul tău, pentru că te face să faci lucrurile foarte bine, nu este întotdeauna așa. Perfecționiștii sunt mereu stresați, anxioși și, de multe ori, depresivi. De exemplu, dacă ții neapărat să ai cod caen 6201 și contabilul îți spune că nu se potrivește cu planul tău de business, atunci este mai bine să renunți.

Caută sprijin

Procesul de pornire a unei afaceri este anevoios și de cele mai multe ori ai nevoie de cineva alături. Aici nu este vorba doar de familie. De cele mai multe ori, ei poate nici nu înțeleg prin ce treci dacă nu au trecut prin ceva asemănător. Ai nevoie de oameni care s-au lovit de aceleași probleme ca și tine.

Gândește pe termen lung

O mare parte din firmele nou înființate nu rezistă mai mult de un an. În SUA, procentul de eșec este de 50% potrivit U.S. Small Business Administration Office of Advocacy. Acest lucru se întâmplă pentru că proprietarii de afaceri se cramponează de birocrația de zi cu zi și nu mai au timp să se ocupe de dezvoltare.

Investește în tine

Ca proprietar de afaceri trebuie să înveți mereu. Poate ai suficiente cunoștințe în domeniul în care ai pornit businessul, dar tocmai acum este momentul să dobândești abilități și informații noi. Învață despre SEO, marketing, contabilitate, management pentru a fi un antreprenor de succes. Folosește-te la început de resursele gratuite de pe internet.

Nu cheltui totul la început

Sigur că te visezi multimiliardar, dar realitatea arată că prea puțini ajung acolo în timp scurt. Mulți proprietari de afaceri încearcă să facă prea multe într-un timp prea scurt. Cel mai indicat este să mergi cu pași mărunți și să crești constant și sigur.