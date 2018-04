Afacerea ta merită tot timpul și toată energia pe care le ai la dispoziție pentru a crea, dintr-o simplă idee, un real succes. Inovația nu ar trebui să lipsească niciodată din planul tău și al echipei tale, pentru a menține interesul clienților cât mai sus.

Și cum piața nu mai numără, în 2018, niciun business reușit care să nu existe și online, investește prima dată în crearea unui magazin virtual în magento, de unde consumatorii serviciilor sau produselor tale pot comanda ceea ce își doresc nestingheriți. Imediat după lansarea site-ului, poți trece la al doilea și, probabil, cel mai important pas ce ține de aspectul final al domeniului tău. Conținutul. Iar dacă nu știi ce informații și articole ar trebui să conțină site-ul tău, pentru a fi cât mai atractiv pentru cei care îl vizitează și care se reîntorc pe el de fiecare dată când caută un conținut util, am pregătit pentru tine 5 idei creative de conținut pentru e-commerce-ul tău. Iată cum poți menține interesul clienților mereu ridicat și cum poate afla lumea mai ușor de tine, prin share-uri ale materialelor pe care le postezi pe site.

Blog

Blogul este cea mai simplă metodă de a atrage clienții pe site-ul tău. Nu trebuie neapărat să ajungă la tine căutând un serviciu sau un produs pe care îl comercializezi, e suficient să postezi informații utile, de interes general, care au cuvinte cheie din aria semantică a obiectelor pe care le vinzi online sau un titlu irezistibil. De exemplu, dacă scoți la vânzare mobilier, ai multe opțiuni de teme pe care le poți aborda, descriind metodele prin care se alege un pat, care sunt cele mai apreciate saltele, cum să-ți alegi corect mobila de baie sau ce poți face cu mobilierul vechi, pentru a-l putea refolosi. Acest tip de conținut va atrage mulți cititori, iar mulți dintre aceștia îți vor deveni și clienți.

Pe blog mai poți posta informații despre produse noi pe care le-ai introdus în stoc, anunțuri de angajare sau chestionare la care clienții tăi pot răspunde, pentru a-și exprima opinia despre produsele cumpărate de pe site-ul tău.

Newsletter

O bază de date cu clienți îți va aduce vânzări mari, pe termen lung. E suficient să creezi un mesaj de interes general, eventual cu noutățile din firma ta, cum ar fi produse sau servicii noi, pe care să îl trimiți printr-un mail celor care au intrat măcar o dată în contact cu firma ta. Aceasta este, în continuare, una din cele mai eficiente metode de a anunța promoții sau oferte speciale. În urma acestor mail-uri, cu siguranță vor fi plasate comenzi cu ceea ce tocmai ai promovat.

Cum poți face rost de cât mai multe adrese de mail? Organizează un concurs pe una din platformele de socializare, unde cei înscriși cu toate datele de contact corecte vor primi un cadou sau vor fi înscriși la o tombolă cu un premiu consistent. Efortul din partea ta nu este unul mare, dar aduce rezultate semnificative.

Tutoriale Do It Yourself sau How to

Inventate de americani, DIY-urile sunt o metodă care e imposibil să nu prindă și la publicul tău, mai ales dacă au pornit de la o idee utilă. Un video sau o reprezentare grafică a ce poți face dintr-un tricou vechi, de exemplu, nu poate trece neobservat în online. Nu trebuie să te stresezi, pentru că tot de la clienți poți lua ideile despre ce i-ar interesa să vadă, organizând un sondaj pe pagina firmei de socializare. Mai ai nevoie de o cameră video și gata, pot începe share-urile, în urma cărora vor afla de afacerea ta cât mai mulți.

Interviuri

Oamenii au fost dintotdeauna curioși să afle cine stă în spatele oricărei afaceri, cum a pornit ideea, cine a venit cu banii și cum s-a pus pe picioare întreaga poveste. Așa că ar fi o idee foarte bună dacă ai posta pe site o serie de interviuri cu toți cei care lucrează la tine în companie. Dacă firma este una numeroasă, poți alege câte un om din fiecare departament care te inspiră.

O altă idee ar fi să inviți oameni din același domeniu în care lucrezi și tu pentru a împărtăși din experiența lor. Cu siguranță site-ul tău va primi mult trafic pentru această idee.

Social media

E indicat să nu ocolești această idee, pentru că majoritatea clienților tăi își consumă minute bune zilnic pe diverse platforme de socializare. Că e vorba de Facebook, Instagram sau Twitter, tu alegi dacă apari doar pe una sau pe toate acestea, dar e important să poți păstra legătura cu cei interesați de produsele tale și altfel. De asemenea, îți recomandăm să ai o persoană angajată special pentru acest tip de comunicare, care să răspundă în timp real, chiar și în weekend, la mesajele primite sau sa folosești un chatbot până preia mesajul cineva din echipa ta.

sursa foto: https://pixabay.com/en/thought-idea-innovation-imagination-2123970/