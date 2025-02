Adi Nartea și-a invitat colegii din Iubire cu parfum de lavandă la o partidă de squash. Ce detaliu a ieșit la iveală despre actor

Recent, Adi Nartea și-a invitat colegii din serialul Iubire cu parfum de lavandă la o ieșire ca între băieți. Mai precis, în weekendul trecut, actorii au experimentat o partidă de squash.

Deși se concentrează pe cariera sa de actor, Adrian Nartea, în vârstă de 43 de ani, este extrem de atent la condiția lui fizică, mai ales că a fost și profesor de educație fizică, în urmă cu vreo 20 de ani.

Protagonistul din Iubire cu parfum de lavandă este un împătimit al sporturilor de tot felul, fiind inclusiv instructor de squash și snowboarding. De altfel, el chiar și-a dus colegii din serialul Iubire cu parfum de lavandă la o partidă de squash. Iată mai jos cum au apărut împreună!

Adi Nartea și colegii din Iubire cu parfum de lavandă, împreună la o partidă de squash: „S-a strâns gașca”

Pe contul său de Instagram, Adi Nartea a postat o fotografie de la ieșirea cu o parte din actorii din Iubire cu parfum de lavandă. Darisian Ștefan Luncanu, Eric Aradits, Valeriu Ilisie și Mihai Smarandache s-au regăsit printre colegii care au acceptat invitația lui Adi Nartea la o partidă de squash.

„S-a strâns gașca din #Lavanda la un #squash”, a scris Adrian Nartea, protagonistul din serialul Iubire cu parfum de lavandă, în dreptul imaginii postate.

Squash-ul este un sport de rachetă foarte rapid, care se desfășoară în interior, într-o sală specială. Meciurile de squash se joacă între doi jucători (simplu) sau patru jucători (dublu), iar mingea este de cauciuc.

Adi Nartea a fost profesor de educație fizică și sport

În timpul liceului, Adi Nartea a jucat volei de performanță la Tractorul Brașov, iar apoi a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport din Brașov.

De asemenea, protagonistul din serialul Iubire cu parfum de lavandă a făcut și practică pedagogică la Liceul Pedagogic, devenind, pentru o scurtă perioadă, profesor de sport.

„Sportul este un virus în sânge și eu nu am cum să stau trei zile decât dacă, Doamne ferește, sunt bolnav sau ceva. Nu există să nu joc un squash, să nu merg la alergare, să nu fac un interval training sau ceva nou, pentru că nu pot să stau, efectiv, fără să fac ceva. Cât despre perioada în care am fost profesor... Niciodată nu am dat note complete ca să fac o medie. Abia învățam și eu cum se evaluează lucrurile, aveam multe eleve, și ca să cresc mai mult în ochii lor, eram destul de darnic. Nu aveam pretenții prea mari de la ele. Practica mea pedagogică a fost făcută la Liceul Pedagogic, fiind un practicant profesor de educație fizică și sport”, a declarat, cu ceva timp în urmă, actorul din Iubire cu parfum de lavandă, citat de tvmania.ro.

