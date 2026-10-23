Marile bănci din SUA restricționează agenții AI care accesează conturile clienților. Unele programe ar putea acționa dincolo de instrucțiunile primite.

Alertă la marile bănci! Agenți AI au fost descoperiți în conturile clienților. Ce au început să facă fără instrucțiuni | Shutterstock

Unele dintre cele mai mari bănci din Statele Unite au identificat agenți autonomi de inteligență artificială care accesează conturile clienților, uneori folosind chiar datele de autentificare ale acestora.

Băncile mari din SUA, în alertă din cauza agenților AI care accesează conturile clienților

Situația ridică semne de întrebare privind securitatea informațiilor financiare, mai ales după ce unii agenți ar fi încercat să efectueze acțiuni care par să depășească instrucțiunile primite.

Informațiile au fost publicate de Axios, care citează persoane familiarizate cu situația. Potrivit acestora, mai multe instituții financiare importante au detectat programe de inteligență artificială dezvoltate de terți, care operează în conturile clienților fără autorizarea băncilor.

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Directorii din sectorul bancar și-au exprimat îngrijorarea cu privire la riscurile asociate acestor tehnologii. Unii au descris situația drept „îngrozitoare”, avertizând că agenții AI ar putea accesa conturile și întreprinde acțiuni cu potențial impact asupra finanțelor utilizatorilor.

Marile bănci americane înăspresc restricțiile

Ca răspuns la această situație, mai multe instituții financiare au început să limiteze accesul agenților AI externi. Potrivit Axios, Morgan Stanley blochează astfel de agenți, în timp ce JPMorgan, Bank of America și Citi impun restricții.

Una dintre principalele dificultăți este stabilirea faptului că un agent acționează într-adevăr cu acordul titularului contului. Chiar dacă utilizatorul îi permite accesul, conectarea unui program software ca și cum ar fi titularul contului poate încălca regulile multor bănci, care prevăd că accesul trebuie să fie realizat de persoane.

Un director din industrie a explicat că instituțiile financiare întâmpină dificultăți în a identifica agenții AI și în a determina dacă aceștia au fost autorizați de clienți sau dacă au început să acționeze în mod necorespunzător.

Accesul doar pentru citire, o posibilă soluție

În locul unei interdicții totale, băncile analizează și variante care să le permită clienților să utilizeze agenți AI fără a le oferi control asupra banilor. Conform informațiilor publicate de Axios, mai multe instituții au aprobat sau iau în considerare accesul exclusiv pentru citire.

O astfel de soluție le-ar permite agenților să consulte informații financiare, fără să poată transfera bani sau să efectueze tranzacții. Modelul este similar celui utilizat de anumite aplicații de bugetare personală, care au acces la datele conturilor, dar nu pot dispune liber de fondurile clienților.

Reprezentanții industriei recunosc că interesul pentru utilizarea agenților de inteligență artificială în gestionarea finanțelor personale este în creștere. Din acest motiv, băncile ar putea fi nevoite să găsească modalități prin care să permită folosirea acestor instrumente în condiții de siguranță.

Crește îngrijorarea privind pierderea controlului asupra agenților AI

Avertismentele din sectorul bancar apar într-un context mai larg, în care cercetătorii și specialiștii în securitate analizează situațiile în care agenții AI ar putea acționa în moduri neprevăzute de dezvoltatorii lor.

În paralel, Banca Reglementelor Internaționale a avertizat că inteligența artificială poate reduce timpul disponibil instituțiilor financiare pentru identificarea și remedierea vulnerabilităților înainte ca acestea să fie exploatate de atacatori.

La nivelul industriei tehnologice, dezbaterea privind controlul agenților AI include propuneri pentru mecanisme de oprire rapidă a acestora și măsuri mai stricte privind accesul la internet al modelelor avansate.

Situația evidențiază una dintre provocările majore ale extinderii inteligenței artificiale în domeniul financiar: cum pot beneficia utilizatorii de automatizare fără să își expună conturile și datele personale unor riscuri suplimentare.