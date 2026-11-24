Creditele fără verificare ANAF sunt creditele nebancare oferite de IFN-uri. Acestea mai sunt cunoscute sub denumirea de credite rapide și se obțin 100% online.

IFN-urile sunt instituții financiare nebancare. Acestea se aseamănă într-o anumită măsură cu băncile, dar nu în totalitate: oferă împrumuturi, dar nu oferă și posibilitatea de depozite. Totodată, îți oferă un împrumut într-un timp mai scurt, dar cu o dobândă mai mare față de bănci. Cu toate acestea, în anumite situații, și IFN-urile pot fi o alegere bună.

Ce este un credit rapid fără ANAF?

Un credit online fără ANAF este o formă de împrumut în care se presupune că IFN-ul nu face verificarea în baza de date ANAF sau în Biroul de Credit a solicitantului. De ce spun că „se presupune”? Deoarece toate instituțiile financiare, fie ele bancare sau nebancare, fac verificarea în baza ANAF pentru a ști ce venituri are persoana care dorește un împrumut. Și se fac totodată și verificări în Biroul de Credit pentru a observa istoricul persoanei în cauză.

Cu toate acestea unele IFN-urile se promovează ca instituții ce nu fac verificări la ANAF. De ce fac acest lucru din moment ce verificările există? Se promovează ca instituții care oferă credit fără verificare ANAF deoarece sunt mai permisive. Unele ifn-uri au reguli stricte de aprobare a unui împrumut, în timp ce altele sunt mai permisive și oferă credite unor persoane care au fost refuzate de alte ifn-uri tocmai din cauza verifiicării în baza ANAF.

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De ce caută solicitanții credite fără verificare?

Deoarece se știu cu probleme în baza ANAf și știu că o bancă sau majoritatea ifn-urilor i-ar refuza cererea de împrumut. Aceste probleme pot însemna: venituri mici, venituri nedeclarate sau chiar datorii și taxe neplătite.

De unde putem obține un credit rapid fără verificare ANAF?

Cea mai ușoară variantă de a obține un credit rapid fără ANAF este accesarea site-ului AmaCredit.ro și completarea formularului de acolo. Astfel, obții oferte de la ifn-urile care oferă credite fără verificare și alegi opțiunea potrivită pentru tine.

Chiar dacă în baza de date a BNR sunt peste 100 de IFN-uri active în România, doar o parte din ele oferă credite fără verificare.

Accesând amacredit.ro și completând formularul, puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore. Dacă vă încadrați în criteriile cerute de ifn-urile prezentate acolo, puteți avea banii în cont în câteva ore.

Rambursarea creditelor rapide

Spre deosebire de creditele bancare, la creditele rapide online, rambursarea poate fi făcută în trei moduri:

rambursare totală la o dată prestabilită

rambursare în rate lunare pentru o anumită perioadă de timp

plătiți o anumită dobândă lună de lună și la un moment dat plătiți suma împrumutată.

Aceste moduri de rambursare pot fi benefice pentru unii dintre solicitanți, în funcție de rulajul de bani de care dispun. Pe când banca, îți calculează o rată lunară ce se întinde pe o anumită perioadă.

Întrebări frecvente:

Fără verificare ANAF înseamnă automat și fără verificare în Biroul de Credit?

Nu. Baza de date ANAF și baza de date a Biroului de Credit sunt două lucruri diferite. Toate instituțiile financiare fac verificări.

Pot obține banii în aceeași zi în care aplic?

Da. Dacă IFN-ul la care ați aplicat vă considera eligibil, puteți avea banii în cont în câteva minute sau maxim în câteva ore.

Pot lua un credit cu venituri din străinătate?

Foarte puține ifn-uri acceptă venituri din straintate. Însă dacă suma cerută nu este mare și aveți cont în băncile românești, atunci sunt șanse mari să primiți împrumutul, dar doar prin intermediul AmaCredit.