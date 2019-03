BNR Curs valutar 13 martie. Record !Euro a depășit pragul de 4,76 lei

BNR Curs valutar 13 martie. Euro a depășit pragul pishologic de de 4,76 lei și se apropie de recordul înregistrat în luna ianuarie.

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, miercuri, un curs de referinţă de 4,7632 lei/euro, o creştere de 0,13% faţă de nivelul atins marţi. Astfel, moneda europeană se apropie de nivelul record stabilit în luna ianuarie, când un euro a costat nu mai puțin de 4,7648 lei.

De altfel, Institutul Naţional de Statistică (INS) a marți 12 martie că deficitul comercial al României a avansat cu 62% în ianuarie, faţă de aceeaşi lună a anului trecut, la 1,26 miliarde de euro.

BNR Curs valutar 13 martie Euro, Dolar, Liră și Franc

Miercuri, euro a urcat la 4,7632 lei, în timp ce dolarul american a scăzut de la 4,2215 lei la 4,2175 lei. Cursul francului elveţian a crescut azi la 4,1920 lei, cu 0.0082 lei, în timp ce lira sterlină a coborât de la 5,5518 lei la 5,5463 lei. Preţul gramului de aur a urcat de la 175,8695 lei la 177,3664 lei.

Veștile continuă să fie proaste pentru cei care au credite la bănci. Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a crescut miercuri cu 0,01 puncte procentuale faţă de valoarea de marţi, până la 3,06% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Robor la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, s-a majorat la 3,26% pe an, iar ROBOR la 9 luni a stagnat la 3,40% pe an. Robor la 12 luni este cotat miercuri la 3,46% pe an, nivel înregistrat cu o zi în urmă.