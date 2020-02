CET Arad obţine o finanţare de opt milioane euro pentru finanţarea materiei prime. Centrala vrea să ajungă la venituri din vânzarea de energie electrică de 70% din cifra de afaceri

”Această sumă reprezintă capitalul maxim pe care CET îl poate debloca pentru finanţarea materiei prime necesare activităţii operaţionale în cursul anului 2020. CET Arad a beneficiat deja de 3 milioane euro pentru achiziţia gazului necesar producţiei de energie termică şi electrică pentru luna ianuarie, urmând ca în viitorul apropiat să beneficieze de încă aproximativ 2,5 milioane euro pentru garanţiile aferente contractului de închiriere a unui număr de 14 noi motoare termice şi pentru producţia de energie electrică şi termică aferentă acestor motoare”, a informat CITR.

Finanţarea face parte din planul strategic dezvoltat de CET Arad împreună cu CITR şi principalii creditori pentru a recâştiga profitabilitatea companiei şi este a doua etapă importantă parcursă în decursul a patru luni de zile.

CET Arad, anterior concentrată pe energie termică, urmăreşte să atingă, conform strategiei în curs de implementare, venituri din vânzarea de energie electrică de 70% din cifra de afaceri.

„Ne bucurăm să vedem evoluţia CET Arad în doar un an de când şi-a reluat activitatea şi după un an întreg de pauză, pe care l-a recuperat pe repede înainte. Punctul favorabil în care a ajuns compania demonstrează că, prin susţinere şi ghidaj, un business în insolvenţă are toate şansele să îşi redobândească valoarea în piaţă”, a declarat Silvana Şermer, managing partner CITR Timiş.