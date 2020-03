Consiliul pentru IMM-uri solicită o acţiune rapidă din partea instituţiilor publice pentru a evita criza: ”IMM-urile sunt cele mai vulnerabile, dar şi cele capabile să susţină economia României”

De asemenea, Consiliul recomandă totodată orientarea bugetului României spre investiţii imediate în economie prin modificarea legislaţiei privind achiziţiile publice pentru a da posibilitatea IMM-urilor de a avea acces mai facil.

În plus, IMM-urile cer modificarea legislatiei privind Codul Muncii şi flexibilizarea cadrului legislativ: muncă temporară, work from home, tele-muncă etc.

Un alt instrument recomandat de CNIPMMR este oferirea de facilităţi prin prelungirea termenelor cu plăţile impozitelor şi contribuţiilor sociale.

O altă opţiune recomandată este operaţionalizarea de instrumente specifice domeniilor aflate în dificultate în acest moment: oferirea imediată a voucherelor de vacanţă; regândirea schemelor privind expoziţiile şi târgurile şi oferirea de capital de lucru IMM-urilor care desfăşoară activităţi de export; acordarea de subvenţii pentru plata salariilor în domeniul transporturilor.