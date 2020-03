Coronavirus. Cine profită de situația actuală din punct de vedere economic?

”Acţiunea se tranzacţionează cu doar 12% sub nivelul dinaintea epidemiei. Cu toate acestea, o evoluţie ascendentă poate fi limitată de zona de rezistenţă care se situează sub 385 dolari. Acest nivel a opus rezistenţă avansului acţiunii în ultima jumătate de an, iar o spargere ascendentă ar putea însemna o victorie uriaşă pentru cumpărători”, spun ei.

În ceea ce priveşte dezvoltatorii de jocuri video, statisticile privind timpul alocat jocurilor au crescut în ţările în care a fost impusă izolarea la domiciliu, tendinţă ce a fost însoţită şi de o creştere a descărcărilor de astfel de jocuri.

”Prin urmare, un efect pozitiv al pandemiei de coronavirus poate fi observat în rapoartele dezvoltatorilor de jocuri video. Cu toate acestea, impactul pe termen lung al pandemiei este probabil negativ pentru sector datorită anulării în masă a evenimentelor şi întârzierilor în dezvoltarea de noi titluri. Acţiuni de urmărit: Activision Blizzard (ATVI.US), Ubisoft (UBI.FR), Electronic Arts (EA.US) şi Take-Two Interactive (TTWO.US”, mai arată analiza.

Activision Blizzard (ATVI.US) a înregistrat o scădere relativ mică în cursul prăbuşirii pieţei bursiere, pierzând ”doar” 22% faţă de maximul din februarie, în cel mai rău moment. Cu toate acestea, revenirea ulterioară nu a reuşit să readucă preţul deasupra liniei ascendente de trend, iar preţul a scăzut. Zona de 51,50 dolari este suportul de urmărit pe termen scurt, în timp ce o zonă importantă de rezistenţă poate fi găsită la 57,30 dolari.

Vorbind de companiile de livrare a alimentelor la domiciliu, casa de brokeraj mai arată că în majoritatea ţărilor unde au fost impuse blocaje, cetăţenilor nu li se interzice accesul la alimente.