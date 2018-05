Cum alegem cea mai bună centrală termică pentru apartament sau pentru casă

In teorie, incalzirea centralizata prin CET-uri este cea mai eficienta solutie de incalzire a locuintelor, insa, avand in vedere degradarea majora a sistemelor de instalatii, combinata cu calitatea tot mai slaba pe care o ofera furnizorii de caldura, foarte multi romani au ales debransarea de la sistemul centralizat si instalarea unei centrale termice proprii, fie ca e pe gaz, fie ca e pe lemn sau energie electrica.

Iar gama de centrale, mai ales gama de centrale termice pe gaz, preferate de romani, este una extrem de variata astfel ca trebuie sa tinem cont de mai multi factori inainte sa ne achizitionam un astfel de produs.

Ce combustibil alegem pentru centrala?

Atunci cand alegem centrale termice, depinde si de tipul de locuinta unde le vom amplasa. De exemplu, este evident imposibil sa instalezi o centrala termica pe carbune sau pe lemne intr-un apartament. Ele necesita spatiu mare pentru stocarea unei rezerve consistente de combustibil, ca sa nu mai spunem de cosurile inalte care intra in compozitia acestora. Daca insa dispunem de spatiu si ne referim la pret, atunci alimentarea cu carbune si lemn este varianta cea mai ieftina de centrala. Urmeaza centrale termice pe gaz si, in final, optiunea cea mai scumpa, cea a electricitatii.

Cele mai populare printre romani sunt centralele cu gaz, care au un randament bun si folosesc un combustibil usor de gasit, care este mai accesibil ca pret decat energia electrica. Astfel, fie ca vorbim de modele alimentate de la reteaua distibuitorului de gaze, fie ca e vorba de cele alimentate din rezervoare de mari dimensiuni, centralele pe gaz sunt o optiune viabila pentru multi utilizatori. La fel de cautate incep sa devina insa si centralele termice in condensatie.

Puterea centralei

Ca sa alegi o centrala cu putere optima, trebuie inainte sa faci niste calcule in care intra volumul de aer incalzit si sarcina termica volumica. Astfel, specialistii spun ca pentru un apartament vechi, de aproximativ 50 de metri patrati, necesarul energetic pentru incalzire este de 7kW, prin urmare va trebuie o centrala cu o putere minima de 7 kW si maxima de 16 kW. In cazul in care consumul de apa minerala este mare, este recomandat sa luati un model cu boiler deoarece incalzirea locuntei este oprita in momentul in care centrala intra in regim de incalzire instantanee. Boilerul va asigura un volum mare de apa menajera incalzita pentru dus sau robinete fara a afecta incalzirea.

Consum si eficienta

Producatorii din Uniunea Europeana sunt obligati sa foloseasca un sistem standard de notare a eficientei. In cazul centralelor electrice, este sistemul de clasificare cu litere stiut foarte bine de la electrocasnice. Astfel, optiunile recomandate sunt A sau A+ si, in cazul centralelor pe gaz, incepe sa fie folosit sistemul de notare ErP, care foloseste aceeași clasificare.

Nivelul de zgomot

Sunt unele componente ale centralelor, cum ar fi arzatorul sau pompa, care pot scoate un zgomot neplacut noaptea. De aceea, ar fi bine sa incerci sa cumperi modele care au un nivel de zgomot cel mult sub nivelul de 45 de decibeli.

Sistemele de protectie

Aproape toate centralele moderne au sisteme de protectie, insa trebuie sa fii atent ca modelul pe care urmeaza sa il instalezi sa ofere protectie impotriva lipsei gazului, daca este cazul, pentru supra-tensiune, pentru lipsa apei din instalatie, pentru evacuarea noxelor, daca este cazul si anti-inghet.

Sisteme de comanda si diagnoza

Este recomandat sa iti alegi modele de centrale termice care au afisaj LCD pe care sa poti vedea informatii esentiale despre presiune si temperatura, cu meniuri simple, dar si cu avertizari sonore si vizuale pentru avarii.