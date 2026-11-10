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(P) Cum influențează beneficiile oferite de angajatori nivelul de implicare al angajaților

Un salariu corect este important, însă experiența de zi cu zi a angajaților este influențată și de alte aspecte: pauza de prânz, timpul personal, recunoașterea contribuției, accesul la experiențe culturale sau posibilitatea de a alege beneficii care se potrivesc nevoilor și stilului lor de viață.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 18:09 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 18:11
Descoperă cât de importante pot fi beneficiile oferite angajaților | pexels.com
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În prezent, implicarea angajaților se leagă tot mai mult de sentimentul că munca lor este observată și că organizația înțelege nevoile lor reale. Datele din cercetările Pluxee arată o relație interesantă între beneficii, autonomie, relațiile din echipă și intenția de a rămâne în companie.

În prezent, beneficiile contează atunci când răspund unei nevoi reale

Un beneficiu folosit în viața de zi cu zi transmite un mesaj simplu: angajatorul ia în calcul realitatea angajatului. Cardul de masă poate ușura bugetul lunar, cardurile culturale pot susține timpul petrecut în afara biroului, iar un card cadou poate lăsa alegerea în mâna celui care îl primește.

Totuși, libertatea de alegere are un efect mai puternic decât pare. Un cadou standard poate fi primit cu politețe și uitat repede. Un card utilizabil în magazine fizice și online îi permite angajatului să cumpere ceva de care are nevoie sau pe care și-l dorește.

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Relevanța personală schimbă felul în care este percepută recompensa. Angajatul simte că primește un sprijin util, nu un obiect ales la întâmplare. Pentru companie, această diferență poate conta în relația de zi cu zi, mai ales atunci când beneficiul este comunicat clar și acordat într-un moment potrivit.

Ce arată datele despre implicarea angajaților din România

Rezultatele Barometrului fericirii la locul de muncă, ediția 2026, oferă o imagine mai nuanțată decât simpla asociere dintre beneficii și motivație.

Scorul implicării angajaților din România este de 7,4 din 10, iar nivelul fericirii la locul de muncă ajunge la 7,2. Productivitatea percepută a echipei directe are un scor de 7,9, peste rezultatul global de 7,6 și media europeană de 7,1.

Apare astfel un paradox interesant: oamenii se simt productivi în echipele lor, însă sentimentul de apartenență rămâne mai fragil. Totodată, 73% dintre angajați intenționează să rămână la locul actual de muncă, în timp ce 17% se gândesc să plece în următorul an. Pe scurt, scorul acordat relației dintre performanță și salariu sau beneficii, conform The Happiness Index, este de 6,1, ceea ce lasă loc pentru acțiuni mai bine adaptate.

De reținut: implicarea poate fi ridicată într-o echipă, în timp ce loialitatea față de companie rămâne vulnerabilă.Beneficiile ajută mai mult atunci când sunt corelate cu recunoașterea meritelor, comunicare și încredere.

Personalizarea schimbă valoarea percepută a beneficiilor

Potrivit studiului Pluxee, Noile Reguli ale Implicării Angajaților, 41% dintre angajații din România consideră că beneficiile potrivite nevoilor personale contribuie la împlinirea la locul de muncă. Procentul arată de ce un pachet identic pentru toată lumea poate pierde din relevanță.

În prezent, un angajat aflat la început de carieră poate aprecia accesul la sport, cultură sau dezvoltare personală. De asemenea, un părinte poate pune pe primul loc flexibilitatea și sprijinul pentru cheltuieli recurente. Nu în ultimul rând, un coleg care lucrează de la distanță poate prefera beneficii ușor de folosit online.

Prin Pluxee România, companiile pot combina soluții precum tichete de masă, carduri cadou, carduri de vacanță, beneficii culturale și platforme de beneficii. Un card cadou, de pildă, îi oferă angajatului acces la o rețea diversificată de comercianți și libertatea de a decide ce cumpără. Alegerea personală transformă recompensa într-o experiență relevantă.

Feedback-ul arată dacă beneficiile chiar funcționează

O companie poate investi într-un pachet atractiv și totuși să rateze nevoile echipei. Răspunsul se află în feedback-ul angajaților, colectat periodic și interpretat cu atenție.

The Happiness Index folosește 18 sondaje predefinite, feedback anonim, analiză de sentiment și machine learning pentru a ajuta organizațiile să înțeleagă starea echipelor. Datele pot fi urmărite în timp real, iar rapoartele pot fi transformate în planuri de acțiune.

Avantajul unui astfel de instrument este că mută discuția din zona presupunerilor în zona observațiilor concrete. Managerii pot vedea dacă oamenii se simt recunoscuți, dacă au suficientă autonomie și dacă beneficiile oferite răspund priorităților lor. După implementare, aceeași măsurare poate arăta ce s-a schimbat.

Repere pentru evaluarea beneficiilor oferite angajaților

Cum poate angajatorul să crească implicarea angajaților prin beneficii extrasalariale

Eficiența unui pachet de beneficii depinde de atenția acordată echipei și de claritatea alegerilor făcute. Deși bugetul reprezintă o resursă esențială, impactul real este generat de modul strategic în care este gestionat.

  1. Măsoară nevoile reale: lansează chestionare scurte pentru a identifica beneficiile apreciate, nivelul de utilizare al celor existente și opțiunile prioritare pentru etapa următoare.
  2. Echilibrează pachetul de beneficii: alătură beneficiilor de bază opțiuni flexibile, precum cardurile cadou, tichetele culturale sau programele dedicate stării de bine.
  3. Comunică transparent: oferă instrucțiuni clare privind modul de accesare, rețeaua de parteneri disponibili și condițiile de utilizare.
  4. Adaptează periodic opțiunile: actualizează structura beneficiilor în funcție de evoluția stilului de lucru, schimbările personale și contextul economic.

Prin urmare, angajamentul autentic al echipei se construiește pe piloni bine definiți: o recompensare aliniată așteptărilor, flexibilitate în alegere, armonie în colaborare și certitudinea că vocea fiecăruia contează în deciziile organizației. În prezent , măsurarea constantă a acestor factori le permite companiilor să își calibreze pachetul de beneficii cu o acuratețe sporită.

Totodată, obținerea unei perspective detaliate poate începe prin consultarea studiilor Pluxee și identificarea soluțiilor optime adaptate specificului echipei.

Referințe:

  • Pluxee România și The Happiness Index, Barometrul fericirii la locul de muncă. https://www.pluxee.ro/blog/implicarea-productivitatea-angajatilor-romani-peste-media-europeana/;
  • Pluxee România, studii despre implicare, motivație și piața muncii. https://www.pluxee.ro/studii/;
  • Pluxee România, The Happiness Index. https://www.pluxee.ro/produse/the-happiness-index/.
imagine cu angajati la locul de munca

Sursa foto: Pexels.com

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