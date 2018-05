Cum sa-ti dai seama daca esti facut pentru antreprenoriat

Antreprenoriatul reprezinta un proces foarte atractiv pentru aproape oricine. Insa, din pacate, multi dintre oamenii care aspira la propria lor afacere nu sunt facuti, pur si simplu, ca sa construiasca si sa conduca un business. In cazul in care te gandesti sa-ti deschizi o afacere, iata cum iti poti da seama daca ai spirit intreprezintator sau nu.

Poti sa lucrezi foarte bine intr-un mediu aflat in continua schimbare

Nu ai nicio problema sa lucrezi intr-un mediu in care schimbarile au loc foarte des, uneori chiar de mai multe ori intr-o singura zi? Atunci, inseamna ca s-ar putea sa reusesti ca antreprenor, deoarece proprietarii de afaceri sunt expusi permanent la schimbare si trebuie sa se adapteze constant la orice provocare, daca vor ca businessurile lor sa reziste pe termen lung. In afara schimbarilor dese, antreprenoriatul implica si foarte multa ambiguitate si incertitudine, asa ca este nevoie sa te uiti in interiorul tau si sa iti dai seama daca poti, cu adevarat, sa faci fata volatilitatii.

Esti pregatit sa-ti verifici partenerii de afaceri

Un antreprenor nu ar fi bine sa aiba niciodata incredere in potentialii parteneri de afaceri, ci ar trebui sa le evalueze activitatea, astfel incat sa se asigure ca acestia au niste businessuri sanatoase. Asadar, daca esti facut pentru antreprenoriat, nu o sa ai nicio problema ca sa-ti verifici posibilii colaboratori de business. Cum ii poti „scana”? Cel mai simplu ar fi sa apelezi la serviciile unei firme specializate pe examinarea altor companii. Portalul Termene.ro ofera servicii de verificare firma si monitorizeaza activitatea juridica si financiara a companiilor din tara. Daca vrei sa afli mai multe informatii despre serviciile respectivului portal, iti recomandam sa cauti pe Google „verificare CUI firma pe termene.ro”.

Nu ai nicio problema sa gandesti ca un patron

Propriul business va avea succesul pe care ti-l doresti doar daca te vei implica 100%. Prin urmare, ar fi bine sa iti dai seama, inainte sa te apuci de o afacere, daca esti pregatit sa te dedici businessului 24 de ore din zi. In cazul in care iei in calcul sa-ti deschizi o afacere, deoarece te gandesti ca, astfel, o sa ai mai putin de munca decat in postura de angajat, te inseli. Ca antreprenor, vei fi nevoit sa te implici in toate procesele si zonele afacerii tale, sa angajezi oameni si, de asemenea, sa concediezi oameni. Totodata, te vei implica in motivarea, in retentia si in dezvoltarea oamenilor. Mai mult, o sa fie obligatoriu sa-ti raspunzi la intrebari foarte dificile, cum ar fi „ Sa investesc intr-un produs nou sa incerc sa-l dezvolt pe cel din prezent?”. In plus, ca antreprenor o sa fie nevoie sa ai incredere in oamenii cu care vei lucra si, astfel, sa le cedezi din puterea ta.