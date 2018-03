De ce este Optimizarea SEO cel mai eficient canal de marketing online!

Fiecare business incepe cu o idee, cu un plan bine stabilit si cu un site web. Pentru ca afacerea initiala sa aiba succes in mediul online este important ca site-ul creat sa fie promovat. Metodele folosite de specialisti au ca efect cresterea vizibilitatii afacerii si atragerea de utilizatori si de clienti. Trebuie mentionat ca in mediul online nu doar calitatea serviciilor si a produselor sunt importante pentru a avea succes ci si modul in care te faci cunoscut.

SEO - Search Engine Optimization sau optimizarea pentru motoarele de cautare nu este o notiune tocmai noua, a fost lansata inca din anii ‘90, odata cu dezvoltarea motoarelor de cautare online. Bineinteles ca, in acelasi timp a aparut si conceptul de agentie SEO. Tehnicile SEO folosite de agentii isi pastreaza eficienta crescuta, in detrimentul altor metode. Pentru a intelege mai bine de ce specialistii prefera aceste tehnici de promovare in detrimentul altora este important sa se inteleaga cateva aspecte importante.

SEO - metoda de promovare durabila

Tehnicile SEO se implementeaza in timp, insa si rezultatele sunt de durata. Fata de metodele platite care aduc vizitatori rapid, cele de optimizare SEO se realizeaza decursul unei perioade lungi. Important este faptul ca prin SEO sunt atrasi doar utilizatorii interesati de afacerea/serviciile pe care le dezvolti.

Odata implementate elementele specifice, website-ul capata pozitii importante si urca in motoarele de cautare. Cum am mentionat, SEO este o metoda specifica durabila, iar efectele acesteia sunt vizibile timp indelungat, sunt mai eficiente fata de metodele platite care functioneaza numai pana la epuizarea bugetului alocat.

Tehnici de imbunatatire a site-ului

Implementarea tehnicilor SEO vine cu un mare avantaj: ofera utilizatorului o experienta placuta pe site-ul pe care il dezvolti. Acest detaliu este esential intrucat utilizatorul va reveni si va folosi serviciile/produsele pe care le distribuiti.

Tehnicile SEO presupun imbunatatirea tuturor resurselor pe care le aveti, pornind de la nume, la culori si text, la modul in care alegeti sa puneti informatiile si imaginile. Alegerea corecta a titlurilor, a cuvintelor de referinta, a imaginilor si a descrierilor sunt cateva detalii care atrag atentia cand vine vorba de SEO. Toate elementele sunt logice si bine gandite astfel incat utilizatorii sa poata accesa si achizitiona confortabil produsele, serviciile sau informatiile oferite.

Un site bine optimizat ofera o experienta placuta celor ce il acceseaza, se incarca usor, are informatii dispuse logic astfel incat timpul petrecut sa fie unul de calitate. Indiferent de tipul site-ului: personal, magazin, informational, trebuie implementate elementele SEO specifice, pentru a oferi experiente pozitive.

Procedee ce trebuie tratate cu atentie

Pentru optimizarea unui site sunt realizate analize complexe, astfel ca intreaga operatiune este una personalizata. Metodele folosite pentru promovarea unui magazin care comercializeaza cadouri pentru bebelusi pot fi total nepotrivite pentru un magazin ce comercializaza pantofi sport. Este important de stiut ca instrumentele SEO nu sunt niste elemente banale ce pot fi aplicate dupa ureche, dupa retete gasite pe internet! Acestea trebuie aplicate corect de specialisti pentru a beneficia de rezultatele dorite.

In conlcuzie, instrumentele SEO si-au dovedit eficienta in timp, sunt in fata celorlalte instrumente de promovare si sunt mai putin costisitoare. Chiar daca rezultatele sunt vizibile ceva mai greu fata de metodele platite, acestea sunt de durata.