La aniversarea a 7 ani, AloShop lansează un nou site

Mereu inovator şi anticipând cerinţele pieţei, AloShop ţine cont de modificările apărute în rutina zilnică şi vine în întâmpinarea nevoilor consumatorilor cu produse special concepute pentru a le uşura activităţile de zi cu zi.

“În contextul perioadei actuale şi a modificării fundamentale a obiceiurilor de consum, AloShop s-a adaptat nevoilor pieţei şi a lansat noi produse inteligente, special concepute pentru a simplifica viaţa.

Sub sloganul <Ca să-ţi fie mai uşor>, vrem să le demonstrăm clienţilor noştri că atunci când totul pare complicat, mereu există o variantă care îți poate face viața mai uşoară și care te ajută să petreci mai mult timp alături de cei dragi”, a declarat Denisa Preda, CEO AloShop.

AloShop vine şi cu o campanie promoţională destinată clienţilor săi

În continuare, AloShop se concentrează pe beneficiile produselor oferite şi propune soluţii inteligente care au grijă atât de timpul, cât şi de bugetul utilizatorilor, fără a face rabat la calitate.

“Orice produs AloShop are o componentă smart, are ceva în plus faţă de produsele obişnuite din categorie. Pentru că aşa cum am mai spus, căutăm mereu varianta prin care să le facem viața mai uşoară utilizatorilor şi să le demonstrăm că e uşor să arăţi bine, să trăieşti sănătos, să mănânci bine şi să ai grijă de casă cu produsele AloShop”, a completat Denisa Preda.

La aniversarea celor 7 ani, AloShop este un brand solid, sub umbrela căruia au fost lansate noi sub-branduri, care includ un portofoliu bogat de produse inovatoare pentru: bucătărie, curățenie, slăbit și frumusețe, casă, sănătate, sport şi fitness, grădină şi timp liber.

În luna aniversară, AloShop vine şi cu o campanie promoţională destinată clienţilor săi: cei care fac cumpărături în valoare de minimum 299 de lei, primesc unul dintre cele mai îndrăgite produse AloShop.