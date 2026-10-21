Antena Căutare
Home News Economic (P) Lead generation B2B: Strategia pentru atragerea clienților și creșterea performanței comerciale

(P) Lead generation B2B: Strategia pentru atragerea clienților și creșterea performanței comerciale

Atragerea de noi clienți reprezintă una dintre principalele provocări pentru companiile B2B, unde procesele de vânzare sunt complexe, iar identificarea partenerilor potriviți necesită timp și resurse.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 17:17 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 17:18
Descoperă totul despre Lead generation B2B | magnific.com
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Dincolo de vizibilitatea online, accentul se mută pe generarea unor contacte relevante și oportunități concrete de business. DDM răspunde acestei nevoi prin platforma DDM ATLAS care sprijină companiile în identificarea potențialilor clienți și dezvoltarea activității comerciale.

Cum construiește DDM ATLAS strategii de lead generation B2B

O strategie eficientă de lead generation B2B presupune identificarea potențialilor clienți și transformarea interesului acestora în oportunități comerciale. DDM ATLAS este platforma digitală care facilitează acest proces, ajutând companiile să economisească timp și resurse și să își eficientizeze activitatea de prospectare. Prin utilizarea unui astfel de instrument, firmele își pot concentra eforturile asupra oportunităților cu potențial real de conversie, își pot optimiza costurile de atragere a clienților și pot susține dezvoltarea afacerii pe termen lung.

Campaniile sunt construite pentru a atrage persoane interesate de produsele sau serviciile promovate, nu doar pentru a crește traficul pe website. Prin integrarea instrumentelor de performance marketing cu obiectivele echipelor de vânzări, agenția urmărește transformarea investițiilor publicitare în oportunități concrete de business.

Articolul continuă după reclamă

Performance marketing: de la trafic la lead-uri calificate

În marketingul B2B, succesul unei campanii nu se măsoară exclusiv prin numărul de vizitatori sau de clickuri. Contează relevanța contactelor generate și probabilitatea ca acestea să devină clienți.

Strategiile personalizate dezvoltate de DDM pun accent pe targetarea precisă, optimizarea conversiilor și monitorizarea indicatorilor de performanță, inclusiv costul per lead (CPL). Analiza permanentă a datelor permite ajustarea bugetelor și a mesajelor publicitare, astfel încât campaniile să urmărească atât eficiența investiției, cât și calitatea oportunităților comerciale.

Rezultatele DDM în campaniile de lead generation B2B

Un avantaj important al strategiilor de performance marketing este posibilitatea de a evalua rezultatele prin indicatori concreți. În campaniile de lead generation B2B, DDM urmărește volumul contactelor generate, costul de achiziție al acestora, rata de conversie și relevanța solicitărilor primite de companiile promovate. Evaluarea performanței nu se oprește la completarea unui formular. Un lead valoros trebuie să corespundă profilului clientului ideal și să prezinte potențial pentru o discuție comercială.

Prin analiza datelor și optimizarea continuă a campaniilor, agenția urmărește reducerea costurilor de atragere a potențialilor clienți și creșterea ponderii lead-urilor calificate. Impactul efectiv asupra vânzărilor poate fi evaluat prin corelarea rezultatelor de marketing cu datele din procesul comercial.

Lead generation B2B, o investiție în creșterea afacerii

Pentru companiile care urmăresc dezvoltarea portofoliului de clienți, generarea de lead-uri B2B poate deveni un instrument important de creștere. Strategiile bazate pe date, optimizare și indicatori comerciali oferă o perspectivă mai clară asupra eficienței bugetelor de marketing. Prin abordarea sa orientată spre performanță, DDM își propune să conecteze marketingul digital cu obiectivele de vânzări ale companiilor B2B.

(P) Câte împrumuturi poți avea în același timp fără să ajungi blocat între rate...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Alimentul bogat în proteină pe care Sorana Cîrstea îl mănâncă dimineaţa. Aşa face performanţă la cel mai înalt nivel la 36 de ani Alimentul bogat în proteină pe care Sorana Cîrstea îl mănâncă dimineaţa. Aşa face performanţă la cel mai înalt nivel la 36 de ani
Observatornews.ro Fructul rezistent la secetă care a devenit o mină de aur pentru un fermier. Îi aduce câştiguri de 185.000 €/an Fructul rezistent la secetă care a devenit o mină de aur pentru un fermier. Îi aduce câştiguri de 185.000 €/an
Antena 3 Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o singură condiţie pentru turişti Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o singură condiţie pentru turişti
SpyNews Alina Pușcău a reacționat după declarațiile făcute de Dan Alexa despre ea la Știrile Antena Stars. Ce i-a transmis fostului coleg din Asia Express Alina Pușcău a reacționat după declarațiile făcute de Dan Alexa despre ea la Știrile Antena Stars. Ce i-a transmis fostului coleg din Asia Express
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
(P) Câte împrumuturi poți avea în același timp fără să ajungi blocat între rate
(P) Câte împrumuturi poți avea în același timp fără să ajungi blocat între rate
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
De ce China și Polonia cumpără masiv aur, iar România nu? Explicația economistului Radu Georgescu
De ce China și Polonia cumpără masiv aur, iar România nu? Explicația economistului Radu Georgescu
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Alina Pușcău a reacționat după declarațiile făcute de Dan Alexa despre ea la Știrile Antena Stars. Ce i-a transmis fostului coleg din Asia Express
Alina Pușcău a reacționat după declarațiile făcute de Dan Alexa despre ea la Știrile Antena Stars. Ce i-a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o singură condiţie pentru turişti
Ferma care oferă cazare gratuită la o cabană cu piscină, în mijlocul naturii. Şi mâncarea e gratis. E o... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani!
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani! BZI
Dragoș Pîslaru pleacă de la Palatul Victoria cu o tinichea de 500 de milioane de euro atârnată de coadă
Dragoș Pîslaru pleacă de la Palatul Victoria cu o tinichea de 500 de milioane de euro atârnată de coadă Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Un şofer a lovit mortal un animal dispărut de 200 de ani din România. Mister la un accident din Piteşti
Un şofer a lovit mortal un animal dispărut de 200 de ani din România. Mister la un accident din Piteşti Observator
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele
Beneficiile semințelor de dovleac pentru sănătate. Ce trebuie să știi despre ele MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea
Copilul refuză să doarmă singur? Cum să-l ajuți fără să forțezi despărțirea DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x