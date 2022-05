(P) Cum să te educi și să devii independent financiar! Învață să faci banii să lucreze pentru tine!

Cursul Cryptoverse Academy are un preț redus, de 499$, doar în perioada Bootstrap Event, respectiv 5-25 mai. Achiziția cursului în această perioadă vine la pachet cu o mulțime de beneficii:

Acces pe viață la cursul și update-urile Cryptoverse Academy

Acces pe viață în grupurile private existente ale creatorilor de conținut din curs

6 luni acces la Expert Advisor, 2 luni/ strategie (tool de tranzacționare automat)

Alocare garantată (posibilitatea de a investii) de 300$ în Private Sale-ul token-ului $CVA

X$ în token-ul $CVA disponibili la listare

Primești un Bootstrap NFT, care îți oferă lunar un venit pasiv în valoare de $30 (în token-ul CVA) din momentul listării

Este cel mai complex curs din această industrie in România, cu peste 30 de ore de materiale video, împărțite pe 8 module:

Introducere în tehnologia blockchain și a cryptomonedelor

Trading intensiv pentru piețele financiare reglementate

Trading intensiv pentru piețele financiare nereglementate

Curs intensiv de Non-Fungible Tokens, Metaverse și Web 3.0

Curs intensiv pentru folosirea finanțelor descentralizate

Curs intensiv de digital painting

Latura legală a industriei de crypto, NFT-uri și acțiuni

Modulele din curs sunt prezentate într-un limbaj ușor de înțeles și se adresează atât persoanelor care nu cunosc acest domeniu, cât și celor care au deja cunoștințe, însă își doresc să aprofundeze informația.

Până acum, Cryptoverse Academy a organizat două webinarii LIVE, la care au participat 500 de persoane. Aceștia au avut ocazia să achiziționeze cursul cu 48 de ore în avans, astfel că, la momentul lansării oficiale, au fost vândute peste 80 de cursuri.

Despre fondatori:

Mihai-Cristian Voiculescu si Răzvan Păhuță, doi experți în tranzacționare în piețele reglementate și în cele nereglementate, deținători ai unui grup de investiții care a generat în 2 ani profituri de peste 1,2 milioane de dolari, au creat Cryptoverse Academy, prima platformă de e-learning din România care conectează și integrează experiența tradițională de învățare, cu potențialul ne-explorat al tehnologiei blockchain, în care vor aduce conținut informativ și educativ pentru dezvoltarea cunoștințelor în acest domeniu.

„Cele mai comune greșeli ale celor care investesc în active digitale sunt lipsa unui plan și a unei strategii de investiții, documentarea insuficientă înaintea realizării investițiilor și asumarea unor riscuri prea mari. Am văzut oameni care și-au investit toți banii pe care îi aveau, care au cumpărat monezi virtuale, fără să dețină informațiile necesare unor astfel de investiții, iar, în același timp, am clienți care au câștigat aproximativ 200,000 $ din investițiile pe termen lung propuse de mine în doar 2 ani. Cheia succesului stă în informare, documentare și planificare”, susține Mihai-Cristian Voiculescu, unul dintre co-fondatorii Cryptoverse Academy.

„Am dorit să creăm un cadru în care oamenii să aibă oportunitatea de a acumula dintr-un singur loc toate informațiile care îi vor ajuta să devină liberi financiar. Personal, consider că informațiile regăsite pe platforma de e-learning vor contura și forma următorii antreprenori de succes din România. Prin ecosistemul creat, Cryptoverse Academy va ajunge în scurt timp un lider pe piața din România în domeniul educației financiare, al tehnologiei blockchain, tranzacționării piețelor reglementate și nereglementate, NFT-urilor și finanțelor descentralizate”, susține Răzvan Pahuță, celălalt co-fondator al Cryptoverse Academy.

Aproape 40% dintre adulții cu acces la internet din România dețin criptomonede, iar aproximativ 20%, NFT-uri, arată un studiu Ipsos. În timp ce în alte țări rata de adopție a criptomonedelor este în creștere, iar educația cu privire la activele digitale sprijină investitorii în luarea celor mai bune decizii, România încă face pași mărunți în acest sens.

***Despre Cryptoverse Academy

Cryptoverse Academy este un proiect de e-learning în domeniul educației financiare, demarat de Mihai-Cristian Voiculescu și Răzvan Păhuță. Printre domeniile pe care le va acoperi Cryptoveste Academy se numără Lean2Earn, NFT, DeFi, Launchpad sau Web 3.0. Platforma țintește să devină cea mai mare platformă destinată educației financiare cu conținut dedicat utilizatorilor din România.

***Despre creatorii de conținut care au pus bazele cursului Cryptoverse Academy:

Mihai-Cristian Voiculescu este activ în zona finanțelor descentralizate de peste 5 ani, specializat în Yield Farming și protocoale Lending & Borrowing.

Răzvan Pahuță este trainer și trader US Indices and High Mcap Crypto, cu o experiență de tranzacționare de 3 ani.

Alexandru Hobincu este trader, trainer și influencer în zona criptomonedelor, cu o comunitate de peste 7,000 de urmăritori pe YouTube. A creat propria platformă de Trade Learning, prin care a format peste 4,000 de cursanți.

Tammy Lovin este specializată în multiple arii ale artei și designului, in special în domeniul tehnologiilor emergente AR/VR/XR, NFT-uri și Metaverse. Creațiile sale, ale căror concepte complexe și realizări inedite au atras atenția unui public internațional, fiind expuse la Bitcoin Miami Conference, în Beijing, New York și Los Angeles in cadrul galeriilor de arta aferente evenimentelor și expozițiilor digitale din Metaverse.

Adrian Stratulat este consultant expert în zona tehnologiei blockchain cu o experiență de peste 7 ani în domeniul dezvoltării afacerilor și a antreprenoriatului. Are o experiență de peste 4 ani pe diferite funcții în cadrul a 5 proiecte în zona blockchain-ului. În prezent este manager executiv pentru Asociația Blockchain România și dezvoltă mai multe proiecte în zona educației și a descentralizării.

Eliana Bogdan este un artist și ilustrator AR &3D premiat, cu o experiență de peste 7 ani în industria creativă, mai exact în desen digital și design grafic. Pe parcursul anilor a avut diverse colaborări cu branduri cunoscute, pentru care a schițat diferite proiecte. Pe lângă asta, este un artist în AR, care lucrează cu filtrele de pe rețelele de socializare pentru diverse branduri și celebrități.

Ana-Maria Udriște este avocat specializat pe tehnologie și digital, ce a creat una din cele mai mari platforme de profil juridic din România, ghidată de motto-ul „Traducem legaleza pentru tine”. Anul trecut a absolvit cursul Digital disruption and Platforms de la Oxford și a dus Avocatoo numărul 1 pe toate rețelele sociale, fiind urmăriți de peste 2 milioane de unici pe an.

