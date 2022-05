(P) Schimbare în carieră? Cum să o iei de la zero?

Află în continuarea acestui articol care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmezi în procesul de tranziție către un alt job sau către un alt domeniu de activitate.

Pași de urmat în procesul de reconversie

Acordă atenție domeniului spre care vrei să te orientezi

Pentru că îți va fi destul de greu să mai dai înapoi dacă ai luat decizia de a te reprofila, trebuie să acorzi o mare atenție noului domeniu în care vrei să activezi. Astfel, e important să alegi cu atenție viitorul job. De preferat este să iei o decizie în funcțiile de abilitățile și pasiunile pe care le ai. Făcând o alegere corectă îți va fi mai ușor să gestionezi noile task-uri, dar vei avea și mai multă determinare și motivație să înveți lucruri noi.

Nu în ultimul rând, acestea te pot ajuta să te orientezi către un sector de activitate sau către o poziție relevantă pentru tine. Spre exemplu, dacă îți place munca de teren, comunici ușor cu oamenii și ai skill-uri importante de negociere, atunci te-ai potrivi în domeniul imobiliar.

Află mai multe despre domeniul în care dorești să lucrezi

Consultă datele statistice din piața muncii, site-urile de joburi, presa locală sau alte surse de informație. Acestea ar putea să te pună la curent cu cele mai căutate joburi, cei mai potriviți angajatori sau domenii în care se oferă cele mai mari salarii. De partea ta rămâne să alegi doar ce este potrivit pentru tine. Totuși, nu te lăsa dus de val către o anumită industrie doar pentru că oferă venituri salariale mari. Resursele financiare, de regulă, te pot motiva pentru o perioadă scurtă de timp. În schimb, o echipă pe aceeași lungime de undă cu tine, o relație satisfăcătoare cu managerul sau proiectele creative îți pot menține energia pe o perioadă mult mai lungă de timp.

Începe să cauți traininguri și cursuri de specialitate

Dacă ai găsit deja domeniul potrivit pentru tine, pune-te la treabă, și începe să cauți unele cursuri de specialitate sau programe de training care ar putea să te ajute în viitoarea profesie. Spre exemplu, dacă vrei să te orientezi către domeniul IT, poți alege să te înscrii în proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat)

deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Nu ezita să te adresezi unui specialist în recrutare

Un recrutor cu experiență sau un consilier în carieră cu siguranță a mai ghidat candidați care-și doresc să o ia de la zero în carieră. De aceea nu ezita să apelezi la o persoană care te poate sfătui în ce direcție să te orientezi sau care sunt pașii care ar putea să ușureze tranziția către alt domeniu.

Setează-ți așteptările în mod realist

Trebuie să fii pregătit din mai multe puncte de vedere atunci când iei o decizie radicală în privința carierei. În special, atunci când alegi un domeniu care e total diferit față de ce făceai anterior. Important este să nu sari etape și să-ți creezi așteptările corecte în privința reprofilării.

