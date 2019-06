Guvernul pregateste un parteneriat public-privat pentru sistemul informatic ANAF

Guvernul se gândește să realizeze sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin parteneriat public-privat, anticipând la acest moment o investiție de până la 150 de milioane de euro. Proiectul de hotărâre de guvern deja redactat în acest sens nu detaliază modul în care ar putea fi atras un partener privat și nici cum ar putea investitorul privat să obțină profit din investiția într-un sistem informatic pentru ANAF. Ideea este deja pregătită să fie prezentată Guvernului spre aprobare, fiind introdusă într-un proiect de hotărâre care completează lista proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat.

"Proiectul privind platforma informatică a ANAF are în vedere implementarea, migrarea de date și operarea acestui sistem precum și interconectarea sa cu celelalte platforme sau sisteme informatice publice. În cadrul proiectului se are în vedere implementarea noii platforme ce va include, dar nu se va limita la: subistemele de rezilienta si recuperare date in caz de incidente sau dezastre, subsistemul de stocare de date, comunicații și securitate, pachetul de aplicații, precum și subsistemul de baze de date. Operarea va fi realizată de către societatea de proiect cu respectarea cerințelor stabilite prin contractul de parteneriat public-privat", potrivit proiectului de hotărâre. De asemenea, proiectul prevede realizarea în regim PPP și a platformei informatice a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Profit.ro a anunțat recent că Acordul de 70 de milioane de euro prin care ANAF ar fi trebuit să-și modernizeze infrastructura IT cu bani împrumutați de la Banca Mondială a fost oprit oficial prin hotărâre de guvern. Autoritățile au împrumutat 18 milioane de euro pe care i-au cheltuit cu rezultate zero, iar asta în timp ce sistemul IT al ANAF, învechit și încărcat tot mai mult, cedează acum atât de des încât nu mai miră pe nimeni. Singurele "rezultate" sunt că ANAF are un handicap imens în ce privește colectarea modernă la buget, statul pierde astfel foarte mulți bani și persistă suspiciuni că motivul pentru care modernizarea ANAF a fost blocată de cei responsabili de implementare a fost dorința politicienilor de a menține un sistem opac și neperformant, pe care să și-l poată subordona și să-l poată folosi ca armă pentru protejarea sau atacarea unor afaceri sau activități criminale. Până la acest moment nu a fost tras nimeni la răspundere pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu în ce privește implementarea programului de modenternizare a ANAF. Având în vedere că lipsa modernizării ANAF reprezintă un atentat la siguranță națională, Fiscul fiind esențial pentru bună funcționare a statului, autoritățile ar trebui să înceapă o anchetă în această privința.

De ce este important: Sistemul IT vechi și lipsa unor proceduri moderne în cadrul ANAF reprezintă un handicap major pentru economia României, de la cea mai mică firmă și până la bugetul statului, care este lipsit din acest motiv de venituri importante. O colectare mai bună, mai ales de la cei care nu plătesc taxe pentru că beneficiază de protecție politică sau încalcă legea, ar putea însemna taxe mai mici pentru firmele și persoanele corecte, dar și o concurență corectă în mediul economic.