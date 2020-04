Producătorul de alumină Alum Tulcea, din Grupul Alro, a cerut autorizare să producă dezinfectant pentru mâini şi anunţă că donează 100.000 lei Spitalului Judeţean Tulcea

Călătoriile de afaceri au fost reduse la minimum şi participarea la evenimente a fost suspendată, iar vizitele în unitatea de producţie au fost reduse la minimum.

"Compania şi-a pus în aplicare programul de muncă de acasă (telemuncă) pentru angajaţi, acolo unde este posibil. Recomandările pentru şoferi şi pentru alte entităţi relevante implicate în transportul de mărfuri în urma focarului Covid-19, aşa cum au fost ele publicate de Comisia Europeană, au fost deja implementate în cadrul companiei. Ca urmare directă a acestor măsuri, în stadiul actual al pandemiei, Alum operează la parametrii normali şi are un lanţ de distribuţie complet funcţional", mai informează ei.

Alum este singurul producător de alumină calcinată din România şi face parte din Grupul Alro. Alumina calcinată este utilizată pentru obţinerea aluminiului, iar Alum deţine o rafinărie de alumină cu o capacitate de producţie de 600.000 tone pe an. Alumina produsă de companie este livrată atât pe piaţa internă către Alro, precum şi internaţional. Acţiunile companiei Alum sunt cotate la Bursa de Valori Bucureşti din 1997.

Companiile care fac parte din Grupul Alro sunt: Alro - producătorul de aluminiu, Alum - producătorul de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea minieră de extracţie de bauxită, Vimetco Extrusion– procesator produse extrudate, Conef – administrarea portofoliului de acţiuni ale Alro, Global Aluminium Ltd. - entitate de tip holding şi Bauxite Marketing Ltd.





Sursa : news.ro