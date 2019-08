Veste bună pentru angajați! Salariul minim pe economie ar putea crește din nou! La ce sumă ar putea ajunge

Salariul minim pe economie ar putea crește în continuare, etapizat, până spre sfârșitul anului viitor, prima majorare fiind programată pentru data de 1 octombrie, după cum a propus Comisia Națională de Prognoză, prin Consiliul de Programare Economică.

„Creşterea salariului minim are un impact pozitiv asupra potenţialului de creştere a economiei pe termen lung. Majorarea salariului minim stimulează consumul şi cererea agregată şi implicit creşterea economică. Creşterea salariului minim are un impact nesemnificativ asupra inflaţiei iar acesta se manifestă după aproximativ un an de zile”, se arată în nota Comisiei de Prognoză, postată pe site-ul său în luna octombrie a anului trecut.

Potrivit acesteia, de la 1 octombrie 2019, salariul minim brut pe economie pentru persoanele fără studii superioare ar urma să crească de la 2.080 lei cât este în prezent, la 2.250 lei şi de la 2.350 lei la 2.520 lei pentru persoanele cu studii superioare şi cel puţin un an vechime în domeniul în care s-au specializat.

Cea de-a doua majorare a salariului minim pe economie este programată pentru data de 1 octombrie 2020, când salariul minim brut pe economie pentru persoanele fără studii superioare ar urma să atingă valoarea de 2.430 lei, iar pentru persoanele cu studii superioare valoarea de 2.700 lei, potrivit adevarul.ro.

Acelaşi document prevede „introducerea în Codul Muncii a unui prag minim al raportului salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată /câştig salarial mediu brut la cel puţin 45% începând cu anul 2020”.

În luna iunie, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5.127 lei, ceea ce înseamnă că ponderea salariului minim brut pe economie în câştigul salarial mediu brut este de 40,5%.

Contactat telefonic, preşedintele Comisiei de Prognoză, Ion Ghizdeanu, a declarat că aceasta este doar o propunere de majorare a salariilor, implementarea ţinând însă de Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor.

Întrebat dacă se va lua o astfel de măsură la 1 octombrie 2019 sau 1 ianuarie 2020, având în vedere decalarea anterioară a creşterii salariului minim pe economie (propunerea iniţială era de majorare de la 1 noiembrie 2018, dar creşterea s-a produs la 1 ianuarie 2019), ministrul Muncii, Marius Budăi, a spus că va discuta în Guvern propunerea Comisiei de Prognoză, şi îi va informa pe români asupra deciziei luate.