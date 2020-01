STUDIU: Piaţa locală de outsourcing a crescut anul trecut cu 8%, la aproximativ 800 de milioane de euro

În urmă cu 15 ani, România nu exista pe harta internaţională a outsourcing-ului

Externalizarea unor linii specifice de business din cadrul organizaţiei este o activitate curentă pentru companii din sectoare diferite precum: telecomunicaţii, IT, utilităţi, financiar-bancar, asigurări, farmaceutic etc. Beneficiile principale ale firmelor care îşi subcontractează anumite activităţi sunt reducerile de costuri, centralizarea, standardizarea şi eficientizarea proceselor de business. Recurgând la outsourcing, o firmă are asigurat personalul specializat atât la nivel de execuţie, cât şi la nivel de coordonare, beneficiind de flexibilitate în ceea ce priveşte resursele umane, întrucât astfel, pot fi uşor susţinute operaţiunile care au cereri sezoniere sau ciclice şi, de asemenea, pot fi alocate resurse suplimentare în funcţie de nevoi.

“Prin utilizarea unor servicii de outsourcing, performanţele de vânzări pot fi mult mai bine controlate şi se asigură continuitate. De exemplu, dacă o firmă deţine intern o echipă de vânzări pe care doreşte să o dezvolte, managerul are varianta de recruta noi angajaţi ce urmează a fi instruiţi, urmând o curbă de învăţare. O altă variantă este însă şi externalizarea proceselor către un contact center, având un contract cu criterii de performanţă foarte clare, pe care furnizorul se obligă să le respecte”, a mai adăugat reprezentantul CGS.

Potrivit estimărilor CGS România, în acest moment, pe piaţa locală, cel mai mare volum de proiecte provine de la companii din industria de telecomunicaţii şi IT&C, mai ales din SUA. Raportat la zonele geografice din România în care este concentrată piaţa de BPO, Bucureşti se află, de departe, pe primul loc, urmat de Braşov, Cluj Napoca, Iaşi şi Sibiu.

Datele CGS România arată că, în acest moment, pe piaţa locală de business process outsourcing activează aproximativ 25.000 de angajaţi, număr aflat în continuă creştere de la an la an. Astfel, doar în 2019, CGS România estimează că au fost realizate circa 2.000 – 2.500 de recrutări în segmentul BPO.