Trei motive pentru care oamenii de vanzari nu au tot timpul succes la job

Lucrezi in Sales si te intrebi, adesea, de ce unele vanzari iti ies, iar altele nu? Daca nu ai gasit inca un raspuns, iti spunem noi ca sunt mai multe explicatii pentru care nu ai tot timpul succes la job. Descopera, mai jos, trei dintre ele.

Clientii au asteptari diferite de la un vanzator

Un motiv pentru care nu reusesti sa finalizezi atat de multe vanzari pe cat ti-ai dori este ca, pur si simplu, clientii au asteptari diferite de la un vanzator. Iar tu nu poti, fireste, sa indeplinesti asteptarile tuturor clientilor. Unii clienti isi doresc, de exemplu, ca vanzatorul sa-i asculte, sa-i inteleaga, iar apoi sa-i ajute sa-si rezolve o problema specifica. In schimb, alti clienti prefera sa construiasca o relatie in timp cu vanzatorii. Mai exista si clienti care asteapta de la un vanzator sa-i provoace si sa le ofere solutii neasteptate pentru nevoile lor.

Iti lipsesc niste abilitati

Un alt motiv pentru care nu reusesti sa ai tot timpul succes la job este ca iti lipsesc anumite abilitati. Respectivele abilitati te-ar ajuta, cu siguranta, sa ai niste rezultate mai multe. Iar ca sa iti dezvolti abilitatile in cauza poti sa mergi la niste traininguri. O alta varianta ar fi sa-ti schimbi jobul din prezent cu un altul, care sa-ti permita sa evoluezi, din punct de vedere profesional, in directiile dorite de tine.

Te concentrezi pe cine nu trebuie

O alta explicatie pentru care nu ai tot timpul succes la jobul tau de vanzator este ca, in anumite procese de vanzare, te concentrezi pe cine nu trebuie, adica pe clientul nepotrivit. In cazul in care ai de-a face, de regula, cu grupuri de clienti, este esential sa observi cine sunt liderii acelor grupuri. De ce? Deoarece liderii grupurilor sunt cei care decid sa cumpere sau nu ceva. Astfel, de fiecare data cand ai grup de clienti, concentreaza-te sa-l convingi pe lider sa cumpere serviciile sau produsele tale.