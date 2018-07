Unde gasesti cele mai bune preturi pentru crearea unui magazin online ?

Comerțul online continua sa fie in topul preferințelor utilizatorilor, atunci când vorbim despre retailul modern. Timpul limitat pe care îl au la dispozitie foarte multi dintre noi reprezintă factorul decisiv pentru care oamenii aleg acest mod de a cumpăra. Pe de alta parte, daca ne gandim la antreprenori, atunci când se gândesc să își deschidă o astfel de afacere, acestia trebuie sa țină cont de mai multi factori.

Începând cu preturi creare magazin online și până la realizarea stocului de marfa, totul trebuie sa fie gândit în detaliu și să fie pus pe hârtie, în cadrul unui plan de afaceri bine structurat. Munca preliminara de planificare este, poate, cea mai importanta etapa a unui plan de afaceri bine gandit si, totodata, structurat in concordanta cu asteptarile si nevoile viitoare. Acesta este momentul in care totul trebuie sa fie bine gandit si pus pe hartie in cadrul unei scheme care sa se dovedeasca pe mai tarziu cartea castigatoare. Daca ar fi sa dam cateva sfaturi celor care aleg aceasta cale a antreprenoriatului in mediul online, ne-am opri la cateva detalii esentiale, necesar a fi stiute in astfel de situatii.

In primul rand, ar fi indicat sa nu incercati sa va aruncați în această piata fară a avea la dispozitie un studiu de piata consistent și atent realizat. Studiul de piata poate fi realizat si personal, dar numai daca aveti anumite cunostinte elementare de marketing si cercetare. In cazul in care nu dispuneti de un asemenea bagaj de cunostinte, puteti apela la specialisti axati pe acest domeniu de activitate. Exista multe firme care se ocupa cu astfel de studii de piata, gata oricand sa ofere clientului o imagine de ansamblu asupra concurentei si a produselor acesteia.

Acest studiu trebuie să analizeze, in primul rand, concurenta și modul in care aceasta își realizează vânzările. Totodată, dacă ne gândim să lansăm o afacere de nișă axată pe vânzarea unui anumit sortiment de produse, este necesar a vedea înainte dacă acest segment este unul cu potential real și daca ne poate oferi pe viitor șansa unui succes in afaceri. Înainte de a lansa magazinul online, este nevoie sa studiem cu atenție produsele concurentei și să încercăm să venim pe piata cu ceva total diferit fata de aceasta.

Putem gândi diverse strategii de marketing care sa ne poziționeze într-o stare ofensiva și nu într-una de aparare. Studiind atent magazinele online, ne putem face o idee despre ceea ce am putea aduce nou site-ului nostru, pentru a se distinge de concurenta. In acest sens, trebuie sa ne gândim la cum putem oferi utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și astfel să îi fidelizam. Împreună cu specialiștii de la IT Exclusive putem găsi acele soluții care să ne ofere un avantaj încă de la început în fața competitorilor.

Structura site-ului trebuie sa fie cat mai aerisita, fara ca acesta sa fie încărcat de informații redundante care sunt nefolositoare clientilor. Clientul are în ziua de azi de unde alege, astfel că esențial este sa îl determinam ca, odată accesand site-ul pentru prima oară, sa își dorească să revină. Odată ce am reușit să îl determinam sa viziteze site-ul, trebuie sa facem tot posibilul ca acesta să își dorească să revină de fiecare dată când își dorește să cumpere sau sa afle informații care il intereseaza.

Daca ceva este esential in cadrul unei asemenea afaceri, atunci acel element poate fi mentinerea site-ului in atentia utilizatorilor. Nu ne putem mentine pe pozitii avantajoase daca tratam cu lejeritate diverse situatii in cadrul carora am capatat anumite avantaje. De pilda, avantajul atragerii unui numar de clienti intr-un timp scurt se poate pulbera daca nu stim cum sa ii pastram.