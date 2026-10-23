(P) Vrei să îți extinzi afacerea? Argumentele Neamțului pentru antreprenori și investitori

Companii care vând pe piețe externe, tradiție industrială, costuri de operare accesibile și finanțări pentru dezvoltarea afacerilor.

Neamțul are argumente pentru antreprenorii și investitorii care analizează un proiect în regiune. Pe 29 octombrie 2026, la Palatul Brâncovenesc Mogoșoaia, aceștia vor putea cunoaște afaceri locale și discuta direct cu antreprenori și reprezentanți ai administrației, în cadrul Galei „NEAMȚ – THE NEXT MOVE”, organizată de Clusterul „Produs în Neamț”.

Pentru o companie, interesul pentru o regiune poate începe de la un furnizor nou, o posibilitate de extindere sau identificarea unui partener de producție. Neamțul are afaceri și competențe în industria lemnului, textile, construcția de mașini și echipamente, producție alimentară și turism. Unele companii au ajuns deja la dimensiuni naționale sau internaționale, iar altele investesc în tehnologie și își caută următorii clienți.

Oportunitățile de dezvoltare țin și de legăturile cu celelalte centre economice din regiune. Vasile Asandei, directorul general al ADR Nord-Est, vede în apropierea de Iași un avantaj pentru Neamț.

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Vasile Asandei, directorul general al ADR Nord-Es

„Iașul nu este un competitor pentru Neamț, este cel mai apropiat motor de creștere pe care îl are. Întrebarea corectă nu e cum ne protejăm de Iași, ci cum ne legăm de el în mod inteligent. […] Iașul este hub de IT, cercetare și servicii; Neamțul are tradiție industrială, lemn, textile, agroalimentar, turism. Lanțurile valorice se pot închide între cele două județe: proiectare și software la Iași, producție și asamblare în Neamț. Tocmai de aceea, noi gândim planificarea pe regiune, nu pe județe”, declară Vasile Asandei, directorul general al ADR Nord-Est.

Afaceri care au crescut prin investiții în producție și produse proprii

Exemplele din județ arată mai multe trasee de dezvoltare: de la extinderea capacității unei fabrici la creșterea unei afaceri pornite într-un spațiu mic, care ajunge să vândă în străinătate.

BICO Industries a implementat, prin POR 2014–2020, un proiect de extindere a capacității de producție pentru plasa de armare din fibră de sticlă, în valoare de 8,4 milioane de lei. Compania are astăzi peste 450 de angajați și cinci centre de producție.

„Nu spun că fondurile europene au generat singure această creștere. Spun că au venit la momentul potrivit, când firma avea nevoie de capacitate ca să facă pasul următor. Al doilea exemplu este o afacere mai mică, dar la fel de importantă. Oana și Cătălin Tatu au pornit în Piatra Neamț o afacere cu produse din lână, Confort Merino, cu o mașină de cusut second-hand la parterul blocului. Cu sprijin Regio, au ajuns de la o afacere de o singură persoană la 12 angajați. Lucrează cu un partener din Marea Britanie și vând până în America”, explică Vasile Asandei.

Investițiile continuă și în domenii noi. PIMTAB, tot din Piatra-Neamț, a semnat în iunie 2026 un proiect de peste 10 milioane de lei, din care aproape 5 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă, pentru producția de carporturi fotovoltaice. Proiectul urmărește inclusiv folosirea mai multor materii prime secundare și reducerea deșeurilor.

Pentru perioada 2021–2027, aproximativ 400 de milioane de euro din Programul Regional Nord-Est sunt destinate mediului de afaceri, conform reprezentantului ADR. Finanțările vizează microîntreprinderi, IMM-uri, cercetare, inovare, transfer tehnologic, digitalizare, economie circulară, clustere și parcuri industriale.

De la producători locali la furnizori pentru piețe mai mari

Pentru o afacere mică, accesul la un distribuitor sau la un client din HoReCa poate schimba dimensiunea comenzilor și planurile de investiții. Colaborarea cu alți producători poate ajuta atât la promovare, cât și la pregătirea unei oferte potrivite pentru clienți mai mari.

Acesta este unul dintre rolurile Clusterului „Produs în Neamț”, înființat în 2021. Organizația a pornit cu producători agroalimentari și de artizanat, iar ulterior și-a extins domeniile de interes către turism și serviciile conexe. Brandul comun permite prezentarea mai multor afaceri și produse sub aceeași identitate de origine.

„Reunind producătorii certificați într-o singură structură asociativă, Clusterul valorifică produsele și serviciile locale care diferențiază Ținutul Neamțului de alte zone și asigură un cadru de colaborare între producători și recunoașterea lor ca fiind din Neamț”, spune Bogdan Pușcașu, directorul executiv al Clusterului „Produs în Neamț”.

Participarea comună la târguri, accesul la experiență și contacte și posibilitatea de a reuni volume mai mari de produse sunt câteva dintre avantajele acestei colaborări. Clusterul a fost reprezentat prin membri, mostre sau materiale de promovare la târguri de turism din Berlin, București și Chișinău. Întâlnirea de la Mogoșoaia continuă acest efort, de această dată în relație directă cu mediul de afaceri din Capitală.

Conexiuni noi și informații utile pentru investiții

Dezvoltarea A7 și A8 poate îmbunătăți legăturile Neamțului cu alte regiuni și accesul companiilor la clienți și furnizori. În paralel, pregătirea terenurilor, a utilităților și a informațiilor necesare investitorilor poate ajuta județul să valorifice aceste conexiuni.

Clusterul propune în acest sens inițiativa „Invest in Neamtz”, o platformă dedicată prezentării oportunităților locale. Obiectivul este ca firmele interesate să poată găsi informații despre amplasamente, costuri, forță de muncă și condiții de dezvoltare. La nivel regional, ADR Nord-Est lucrează la un portofoliu de investiții pentru 2027, cu proiecte și necesar de capital clar din toate cele șase județe.

„Cea mai importantă acțiune a noastră în perioada ce urmează acestei conectări la infrastructura rutieră națională va fi să transformăm potențialul economic al județului Neamț într-o ofertă de investiții clară, documentată și ușor de accesat de către executivi”, afirmă Bogdan Pușcașu.

Pe 29 octombrie, oferta locală poate fi cunoscută direct

La Gala „NEAMȚ – THE NEXT MOVE”, aproximativ 50 de companii vor participa alături de reprezentanți ai administrației locale, mediului universitar, cercetării și organizațiilor din județ. Participanții vor putea descoperi produse și servicii în zona expozițională și discuta despre planuri de dezvoltare și posibilități de colaborare.

„Fiecare reprezentant al administrației locale, fiecare expozant din HoReCa, fiecare companie prezentă și fiecare producător local a fost provocat să propună oportunități de afaceri, să-și prezinte planurile de viitor și să discute cu participanții la Gală, interacțiunea cu speakerii și networking-ul fiind elementele principale care vor asigura premisele ca evenimentul să fie unul util și cu rezultate concrete”, completează Bogdan Pușcașu.

Programul începe la ora 10:00 și include discuții despre proiecte locale și oportunități de investiții, cu Daniel Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț, și primarii din Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Bicaz și Roznov. Dan Ostahie, Marius Ștefan și Vlad Gliga vor vorbi despre antreprenoriat și dezvoltarea afacerilor. Turismul, explorarea și arta vor fi abordate de Ciprian Șlemco, Radu Paltineanu și Ciprian Istrate, iar Francesco Capuano, Cristi Gretcu și Florina Isachievici vor discuta despre contribuția turismului, culturii și educației la viitorul județului.

Pentru companiile din București, întâlnirea oferă posibilitatea de a cunoaște într-un singur loc producători, furnizori și interlocutori locali și de a discuta despre propriile interese de afaceri.

Vino să descoperi ce poate însemna Neamțul pentru următorul tău proiect. Programul și informațiile despre participare sunt disponibile pe neamtthenextmove.ro.