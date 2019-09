Tragedia în largul coastei Californiei: 34 de persoane au murit în urma unui incendiu care a cuprins un vapor

Mai multe echipe de salvatori au fost trimise imediat în direcţia ambarcaţiunii, dar focul este puternic şi nimeni nu poate urca la bord. Autorităţile intervin cu elicoptere, bărci şi o navă de patrulare, dar se tem că bilanţul este unul negru. În momentul în care a izbucnit focul, oamenii dormeau şi cel mai probabil au rămas blocaţi sub punte. Până acum, doar cinci persoane au fost salvate.

Departamentul de Pompieri din Santa Barbara a transmis că ambarcațiunea „a ars până la linia de plutire”, potrivit CNN. Cinci oameni au fost salvați de pe vas, doi dintre aceștia suferind răni la picioare, transmite Paza de Coastă.

„Cei cinci membri de echipaj au putut să coboare pentru că se găseau în cabina principală. Cei 34 de pasageri se aflau sub punte. Potrivit informaţiilor pe care le avem, ei au fost prinşi înăuntru de foc”, a afirmat șeful Pazei de Coastă, Aaron Bemis la postul CNN.

„Focul era atât de intens, încât, chiar şi după ce a fost stins, nu am putut merge deocamdată la bord (…) în căutarea supravieţuitorilor”, a adăugat el.

Ambarcațiunea a plecat, sâmbătă, din Santa Barbara, și a ajuns în mai multe locuri în care se fac scufundări din jurul insulei Santa Cruz, potrivit imaginilor publicate de MarineTraffic.com.

Ambarcaţiunea Conception se afla într-o croazieră de trei zile şi urma să se întoarcă azi în portul din Santa Barbara când, la bordul ei, a izbucnit un incendiu.

