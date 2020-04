„A plâns și le-a strigat numele alor lui, două ore, până când COVID-19 l-a ucis. Nu voi uita niciodată cum a murit bietul om, lângă mine”. Un bărbat vindecat, mărturie înfiorătoare 

Mesajul lui Craig Farley-Jones este simplu și tulburător. Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, îndeamnă pe toată lumea să stea casă, deoarece consecințele infectării cu noul coronavirus pot fi cumplite.

„Acum sunt acasă, în izolare. Sunt unul dintre oamenii norocoși, dar am luat cu mine o amintire îngrozitoare. Un alt pacient, în vârstă de 65 – 70 de ani, care ocupa patul din fața patului meu, era inițial relaxat și comunicativ, deși primea nivel maxim de oxigen.

Mai târziu, în aceeași zi, am observat că a început să aibă probleme cu respirația și să intre în panică. Am sunat după asistente, ca să îl calmeze. I-au dat ceva și l-au mai calmat, apoi i-au chemat copiii. Aceștia au putut să vină să își ia rămas bun de la el, echipați.

Totuși, nu voi uita ce a urmat după ce copiii lui au plecat. A plâns neîncetat, timp de două ore. Le striga numele alor lui, iar și iar, în timp ce se chinuia să respire. Am plâns cu el. A fost extrem de dificil. Am cerut ajutorul asistentelor medicale, dar mi-au spus că nu le-a mai rămas nimic de făcut. Am rămas acolo și am ascultat cum respirația și strigătele lui s-au stins treptat, până s-a făcut liniște. S-a dus! Nu aș lăsa nici un câine să moară așa”, a povestit Craig.