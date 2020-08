Crește numărul morților în urma accidentului aviatic din India. Autoritățile au anunțat cine sunt victimele: ”Sunt cetățeni blocați în alte țări din cauza pandemiei!”

Potrivit presei locale, cel puţin două persoane au murit şi 40 au fost rănite. Accidentul aviatic s-a produs pe aeroportul Karipur din Kozhikode, India, în timpul unei ploi torenţiale, în jurul orei locale 7.40 pm.

Potrivit CNN, pilotul și doi pasageri au murit în urma accidentului aviatic.

Air India precizează într-o declarație de presă este vorba de un avion Boeing 737 care efectua cursa Dubai-Calicut. La bordul aeronavei nu s-a semnalat un incendiu în momentul aterizării, iar în avion se aflau, conform sursei citate, 174 de pasageri, 10 copii, doi piloți și cinci persoane din echipajul de cabină.

#WATCH Kerala: Dubai-Kozhikode Air India flight (IX-1344) with 190 people onboard skidded during landing at Karipur Airport today. (Video source: Karipur Airport official) pic.twitter.com/aX90CYve90