Administraţia neozeelandeză îşi cere scuze după publicarea unei scrisori a atacatorului de la Christchurch

Australianul Brenton Tarrant este deţinut în prezent într-o închisoare de înaltă securitate, la Auckland, unde aşteptă să fie judecat cu privire la cel mai sângeros masacru din istoria arhipelagului - uciderea a 51 de credincioşi musulmani, la 15 martie.

În contextul în care Guvernul vrea să facă totul pentru a-l împiedica pe acest bărbat, care se revendică a fi un adept al suprwmaţiei albe, să-şi exprime ideile, administraţia penitenciară a dezvăluit că acesta a fost autorizat să trimită corespondenţă din celulă.

Una dintre scrisorile deţinutului - adresată unui rus pe nume Alan - a fost publicată pe site-ul 4Chan.

Redactată cu majuscule, cu un aspect infantil, scrisoarea de şase pagini evocă o călătorie pe care Brenton Tarrant a făcut-o în Rusia, admiraţia sa faţă de fascistul britanic Oswald Mosley şi convingerea sa că ”este un conflict mare la orizaont”.

Această lipsă de supraveghere din partea administraţiei penitenciare a provocat furia premierului neozeelandez Jacinda Ardern care, la câteva zile după atacuri, s-a angajat să nu mai pronunţe vreodată numele atacatorului, pentru a nu contribui la ”notorietatea sa”.

PROVOCĂRI LA ADRESA PENITENCIARULUI

”Departamentul penitenciar a recunoscut el însuşi disfuncţionalitatea... Acest individ nu ar trebui să poată să-şi împărtăşească mesajul de ură din celulă”, a declarat ea, pe arhipelagul Tuvalu, unde se află la un summit anual al Formului Insulelor la Pacific (FIP).

Directoarea administraţiei penitenciare Christine Stevenson a recunoscut că scrisoarea nu ar fi trebuit să iasă din închisoare. ”Aş vrea să-mi cer scuze pentru suferinţa pe care acest lucru a cauzat-o persoanelor afectate de evenimentele tragice de la 15 martie”, a declarat ea.

Stevenson a declarat că serviciul de corespondenţă al lui Brenton Tarrant a fost suspendat cât timp va fi examinat procesul de filtrare.

”Este în continuare dificil să găsim un echilibru just între respectarea obligaţiilor noastre legale şi reducerea tuturor riscurilor potenţiale reprezentate de deţinut”, a apreciat ea.

”Cu toate acestea, suntem absolut hotărâţi să facem în aşa fel încât el să nu aibă nicio posibilitate de a cauza cel mai mic prejudiciu sau cea mai mică suferinţă, fie direct, fie indirect”.

Ministrul Serviciilor penitenciare Kelvin Davis a declarat că, înainte de a-i fi interzisă corespondenţa, Brenton Tarrant a încercat să trimită nouă scrisori din celulă, două mamei sale şi şapte unor ”asociaţi”, dintre care două au fost blocate de către autorităţi.

Davis a recunoscut că gestionarea unui deţinut ca Brenton Tarrant reprezintă o provocare la adresa administraţiei sale.

”Adevărul este că nu am mai avut niciodată un astfel deţinut anterior”, a declarat el la Radio New Zealand. "Am întrebat dacă legile noastre sunt adaptate, am cerut sfatul penitenciarului cu privire la ceea ce ar trebui modificat”.

Brenton Tarrant a fost inculpat de 51 de capete de crimă, de 40 de capete de tentativă de crimă şi de un capăt de acuzare de act terorist. Procesul său urmează să înceapă în mai 2020.

Dosarul său a revenit joi la Înalta Curte de la Christchurch, în vederea unei scurte audieri cu privire la probleme de procedură. Tarrant nu era obligat să compară prin videoconferinţă, ca în trecut.

Şedinţa a fost amânată la 3 octombrie. Curtea ar urma să se pronunţe atunci asupra unei eventuale mutări în altă ţară a procesului.

