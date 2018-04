A început războiul. Primele imagini din timpul atacului devastator din Siria (FOTO-VIDEO)

Loviturile vor viza "ţinte asociate facilităţi privind armele chimice" ale regimului sirian, a spus Trump, adăugând că se doreşte descurajarea producerii şi utilizării armelor chimice.

Imaginile publicate de The Guardian surprind începutul dezastrului: lansarea rachetelor de către SUA asupra Siriei. Tote fotografiile AICI!

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a transmis o declaraţie în care îşi afirmă susţnerea faţă de atacurile lansate de SUA, Marea Britanie şi Franţa în Siria

I do not think that starting a war is a way of wanting to fix something, because they lead lives, innocent lives, I as a teenager fear that others will suffer these things for stupid people who only want power, I am more than annoyed by what is happening with the world #Siria pic.twitter.com/CnfA8fIAkv