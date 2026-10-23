Alertă de tsunami în Italia, după o serie de cutremure! Seism de 5,5, școli evacuate și măsuri de urgență în Sicilia

Alertă de tsunami în Italia, după cutremurele din 23 octombrie 2026. Seism de magnitudine 5,5 în apropierea Siciliei. Școli evacuate preventiv.

Alertă de tsunami în Italia, după o serie de cutremure! | Profimediaimages.ro

Alertă de tsunami în Italia, după o serie de cutremure produse vineri, 23 octombrie 2026, în Marea Tireniană, în apropierea Siciliei. Cel mai puternic seism a avut magnitudinea Mw 5,5, iar autoritățile au dispus evacuarea preventivă a mai multor școli și clădiri publice. Protecția Civilă a activat măsuri de urgență în zonele expuse riscului.

Alertă de tsunami în Italia, după o serie de cutremure produse vineri, 23 octombrie 2026, în Marea Tireniană, în apropierea Siciliei. Cel mai puternic seism a avut magnitudinea Mw 5,5, iar autoritățile au dispus evacuarea preventivă a mai multor școli și clădiri publice.

Protecția Civilă a activat măsuri de urgență în zonele expuse riscului. Cel mai puternic cutremur s-a produs vineri, 23 octombrie 2026, la ora locală 12:19, în Marea Tireniană, în apropierea Insulelor Eoliene.

Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia (INGV), seismul a avut magnitudinea locală ML 5,0 și magnitudinea moment Mw 5,5. În urma activității seismice, autoritățile italiene au emis o alertă portocalie de tsunami pentru zonele de coastă expuse.

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Alertă de tsunami în Italia, după cutremurele din apropierea Siciliei

Protecția Civilă din Sicilia a activat măsurile de precauție după seria de cutremure înregistrate în Marea Tireniană.

Potrivit informațiilor publicate de autoritățile regionale, a fost emisă o alertă portocalie pentru riscul producerii unui tsunami. Avertizarea a vizat zonele de coastă expuse, iar autorităților locale li s-a solicitat să fie pregătite pentru intervenții.

Șeful Protecției Civile din Sicilia, Salvo Cocina, a dispus activarea structurilor operative și menținerea legăturii cu autoritățile din Palermo și Messina. Conform www.regione.sicilia.it, autoritățile au cerut verificări preventive ale clădirilor și infrastructurii care ar putea fi afectate de cutremure. Alerta portocalie reprezintă o avertizare privind posibilitatea producerii unor valuri sau curenți marini periculoși.

Cutremur de magnitudine 5,5 în Italia. Câte seisme au fost înregistrate

Seria de cutremure a fost monitorizată de Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia. Conform www.ingvterremoti.com, activitatea seismică a început în noaptea de 20 octombrie, în Marea Tireniană, la aproximativ 30 de kilometri nord-vest de insula Alicudi.

Cel mai puternic cutremur s-a produs pe 23 octombrie, la ora 12:19, la o adâncime de aproximativ 9 kilometri. Seismul a avut magnitudinea locală 5,0 și magnitudinea moment 5,5. În aceeași zi, la ora 11:51, a fost înregistrat un alt cutremur, cu magnitudinea 4,3, la o adâncime de aproximativ 24 de kilometri.

La ora 12:24, la numai cinci minute după seismul principal, s-a produs o nouă mișcare telurică, de magnitudine 4,0. Datele publicate de INGV arătau că, până la ora 14:20, fuseseră localizate 29 de evenimente seismice în cadrul secvenței.

Ulterior, agenția italiană Adnkronos a relatat că numărul cutremurelor cu magnitudinea peste 2 ajunsese la 42. Activitatea seismică a fost resimțită în Insulele Eoliene și de-a lungul coastei nordice a Siciliei, dar și în unele zone din Calabria.

Școli evacuate în Palermo. Autoritățile au luat măsuri de precauție

În urma cutremurelor, mai multe școli din Palermo au fost evacuate preventiv. Potrivit www.adnkronos.com, elevii și angajații unor instituții publice au fost scoși din clădiri, în timp ce autoritățile au început verificările necesare. Evacuările au fost dispuse ca măsură de precauție, pentru a limita eventualele riscuri în cazul unor noi replici.

Cutremurele au fost resimțite în Palermo, Messina și alte localități din Sicilia, dar au existat semnalări și din Calabria. Primarul orașului Palermo, Roberto Lagalla, a anunțat că autoritățile monitorizează situația și mențin legătura cu instituțiile responsabile de intervenție. Conform informațiilor publicate de presa italiană, evacuarea unor clădiri publice a avut caracter preventiv.

Au fost raportate victime sau pagube după cutremurele din Italia?

În primele comunicări oficiale, autoritățile italiene au precizat că nu au fost semnalate victime sau pagube materiale importante în urma cutremurelor. Conform www.regione.sicilia.it, președintele Regiunii Sicilia, Renato Schifani, a rămas în contact cu reprezentanții Protecției Civile pentru a urmări evoluția situației. Autoritățile au solicitat verificări preventive ale clădirilor și infrastructurii, în special în zonele expuse.

Între timp, specialiștii continuă să monitorizeze activitatea seismică din Marea Tireniană. Potrivit INGV, regiunea din apropierea Insulelor Eoliene este cunoscută pentru activitatea sa seismică. În trecut, în aceeași zonă au fost înregistrate și alte cutremure cu magnitudini importante.

Autoritățile le recomandă locuitorilor din zonele vizate de avertizări să urmărească informările oficiale și să respecte indicațiile Protecției Civile.

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