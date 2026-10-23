Sute de elevi, nevoiți să doarmă sub cerul liber, la minus 5 grade, după un cutremur puternic în China. Imaginile surprinse

Imaginile cu elevii care au dormit sub cerul liber în China după un cutremur au făcut înconjurul lumii. Află în articolul de mai jos detalii despre seism și cum au reacționat autoritățile.

Sute de elevi, nevoiți să doarmă sub cerul liber, la minus 5 grade, după un cutremur puternic în China. | Shutterstock, Instagram

China este traversată de unde seismice. Joi, 22 octombrie 2026, s-a înregistrat un cutremur de 7 grade, în apropiere de nordul Tibetului. Seismul s-a resimțit în mai multe regiuni, iar autoritățile au luat imediat măsuri. De asemenea, monitorizează posibilele replici și riscul alunecărilor de teren.

Teama de după cutremur a scos oamenii în stradă, iar elevii unei școli chiar au dormit în stradă la −5°C.

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Imaginile surprinse cu elevii dormind în stradă la −5°C

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Elevii Școlii Gimnaziale din comitatul Baqing au fost evacuați într-o zonă sigură, unde și-au petrecut noaptea, înfruntând temperaturi de −5°C, la o altitudine de 4.200 de metri. Aceștia își informează părinții că sunt în siguranță prin intermediul grupurilor de pe WeChat.

Aseară, un cutremur cu magnitudinea de 7,0 a lovit comitatul Baqing, din Regiunea Autonomă Xizang (Tibet), provocând moartea a 16 persoane.

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În imagini se pot observa mai mulți saci de dormit puși direct pe jos, copii dormind sau mâncând. De asemenea, rumoarea este greu de suportat, în vocile lor resimțindu-se temea și neliniștea.

„La ora 22:33, pe 22 octombrie, un cutremur superficial cu magnitudinea de 7,0 s-a produs în localitatea Maru, din comitatul Baqing, la o adâncime de 10 km. Echipele de intervenție se deplasează în regim de urgență către zona afectată de seism, situată la mare altitudine. Replicile seismice și riscul de alunecări de teren sunt monitorizate îndeaproape.

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Comitatul Baqing, situat în prefectura Nagqu din Regiunea Autonomă Xizang (Tibet), este o zonă cu specific pastoral. Aflat la peste 4.500 de metri deasupra nivelului mării, de-a lungul Drumului Național G317, acesta se întinde în cursul superior al râului Nu, în apropierea Munților Tanggula”, a informat o persoană de la fața locului.